La Turquie fera une déclaration à la Cour internationale de justice (CIJ) lors d'une audience sur les conséquences juridiques des actions israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

Le ministère turc des affaires étrangères a annoncé que le vice-ministre des affaires étrangères, Ahmet Yildiz, ferait la présentation à la CIJ lundi.

Oncu Keceli, porte-parole du ministère turc des affaires étrangères, a déclaré que l'Assemblée générale des Nations unies a demandé un avis à la CIJ concernant les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens et de ses actions visant à modifier la structure de la population et le statut de Jérusalem-Est occupée.

Il a indiqué que 57 pays et organisations internationales, dont la Turquie, ont activement soumis des contributions écrites à la CIJ.

"À la fin de ce processus, des conclusions juridiques concernant l'oppression des Palestiniens seront présentées", a déclaré Oncu Keceli, porte-parole du ministère turc des affaires étrangères, sur X dimanche.

"Une voie incertaine"

Le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, a souligné dimanche que la menace qui pèse sur les Palestiniens qui s'abritent à la porte frontalière de Rafah met le Premier ministre israélien Netanyahou sur une voie incertaine.

M. Kurtulmus a déclaré que M. Netanyahu et son équipe devraient être isolés au niveau international en raison de leurs attaques militaires brutales contre les Palestiniens à Gaza, et il considère le procès à la CIJ comme une opportunité qui pourrait servir cet objectif.

Il a exprimé l'espoir que les procès devant la CIJ débouchent sur une voie où "Netanyahu et les hauts responsables des crimes de guerre tels que (l'ancien dirigeant politique des Serbes de Bosnie Radovan) Karadzic et (l'ancien commandant serbe) Ratko Mladic sont destinés à être tenus pour responsables et punis devant la Cour internationale des crimes de guerre également".

"Les massacres d'Israël, qui ont atteint une dimension aussi grave, brutale et génocidaire sans la moindre caractéristique humanitaire, en piétinant tout le droit international, sont maintenant vus par tous les pays du monde", a-t-il décrié.

Même les pays qui veulent soutenir Israël ne peuvent plus s'exprimer aussi fermement qu'auparavant, a souligné M. Kurtulmus : "Je crois personnellement qu'avec la requête de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice de La Haye et l'annonce favorable de la décision provisoire, une nouvelle ère a commencé pour la cause palestinienne.

Prochaine session de la Cour internationale de justice (CIJ)

Un total de 52 pays, dont la Turquie et trois organisations internationales, présenteront des déclarations orales à la Cour internationale de justice (CIJ) lors d'une audience lundi.

L'audience se concentrera sur les conséquences juridiques des actions d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, comme l'a annoncé la plus haute juridiction de l'ONU. La déclaration de Top of Form Türkiye est prévue pour lundi 26 février à midi.

Les principales fonctions de la CIJ consistent à résoudre les différends juridiques entre les États conformément au droit international et à fournir des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises.

À la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, la Cour émettra un avis consultatif non contraignant sur les conséquences juridiques des politiques et des actes d'Israël en Palestine occupée.

Les audiences publiques de la Cour au Palais de la Paix de La Haye seront retransmises en direct.

C'est la première fois qu'un aussi grand nombre d'États font des déclarations écrites et orales sur un avis consultatif devant la Cour, alors qu'Israël, qui a fait des déclarations écrites, n'a pas pris part aux auditions.

