Par Edward Qorro

Alors que le calendrier bascule à l’aube d’une nouvelle année, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (AfCHPR) a été confrontée à une vérité dérangeante.

La présidente de la Cour, la juge Imani Aboud, s’est dite préoccupée par le fait que les États membres de l’Union africaine (UA) vont presque à l’encontre de l’objectif de la création de l’organe judiciaire en ignorant systématiquement ses décisions.

« Nous commençons l’année 2024 avec à peu près les mêmes défis auxquels nous ont été confrontés en 2023 », a-t-elle déclaré, notant que seuls 34 des États membres de l’UA avaient ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui a jeté les bases de la Cour il y a plus de 25 ans.

Sur ces 34 pays, seuls huit ont déposé la déclaration correspondante en vertu de l’article 34(6) du Protocole.

Cette clause permet aux particuliers et aux ONG de déposer des plaintes directement auprès de la Cour, à condition que le ou les États concernés les aient autorisés à le faire.

Il est alarmant de constater que moins de 10 % des plus de 200 décisions adoptées par la Cour depuis sa création ont été mises en œuvre.

La Cour a été confrontée à de multiples revers, le Rwanda, la Tanzanie, le Bénin et la Côte d’Ivoire ayant retiré leurs déclarations 34(6) entre 2016 et 2020.

Ces actions ont entravé les efforts de la Commission des droits de l’homme sur le continent et ont privé les gens d’une voie de justice qui leur avait déjà été accordée, a souligné la juge Aboud.

La présidente de la Cour a souligné ce qu’elle a qualifié de préoccupation légitime du public quant à l’entrave au mandat de la Commission des droits de l’homme et des droits de l’homme en raison d’une coopération insuffisante entre les États membres.

« Je veux lancer cet appel à tous les États membres. La Cour africaine, c’est votre bébé. Vous l’avez créé dans un but précis : vous aider à respecter vos obligations internationales en matière de droits de l’homme et contribuer au développement socio-économique et politique du continent », a déclaré la juge Aboud.

Selon elle, la seule façon pour la Cour d’y parvenir est « que les États membres lui apportent le soutien nécessaire pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ».

Des appréhensions mal placées

Plusieurs experts juridiques ont critiqué les États membres de l’UA pour leur indifférence présumée à l’égard de la Cour et leur manque d’engagement politique.

« Il s’agit d’une manifestation claire de la réticence des gouvernements et des États africains à accorder l’accès à cet organe judiciaire continental et à assurer la protection et la promotion des droits de l’homme sur le continent », a déclaré Sophia Ebby, coordinatrice de la Coalition de la Cour africaine, à TRT Afrika.

Ebby pense que certains États membres de l’UA hésitent à honorer leurs obligations envers la Cour parce qu’ils craignent les conséquences d’avoir un organe judiciaire continental faisant autorité pour les surveiller, en particulier dans les zones où les violations des droits de l’homme sont endémiques.

Elle souligne que ces craintes sont infondées et qu’elles sont nées d’un manque de compréhension du fait que le mandat et le fonctionnement de la Cour africaine sont plus dissuasifs qu’autre chose.

Ebby rejette également les craintes que tous les États membres ratifient le Protocole et déposent leurs déclarations respectives au titre de l’article 34(6) ne nuisent aux tribunaux nationaux nationaux.

« La Cour africaine complète les tribunaux nationaux et renforce la protection des droits de l’homme sur le continent. Les requérants doivent épuiser tous les autres recours légaux avant de soumettre des affaires à la Cour africaine », explique-t-elle.

Mécanisme de coordination

Les États membres pourraient avoir des raisons différentes de ne pas appliquer les décisions de la Cour africaine.

Comme le souligne M. Ebby, le processus de mise en œuvre implique plusieurs ministères, des ministères ministériels aux ministères législatifs et judiciaires.

L’absence d’un mécanisme de coordination entre ces départements au niveau national rend apparemment difficile la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine.

« Même lorsque certains aspects sont mis en œuvre, les États les signalent rarement à la Cour africaine », a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

Certains pays africains ont ouvertement exprimé leur désaccord avec la Cour au motif que ses décisions empiétaient sur leur souveraineté.

Lors de sa visite officielle à la Cour en février 2022, le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a exhorté la Commission des droits de l’homme et des droits de l’homme à reconnaître l’importance de s’acquitter de son mandat avec foi.

« Dans un passé récent, la performance de la Cour a été affectée par le retrait de certains pays. C’est un signal clair que la Cour doit faire preuve de foi, car chaque nation a droit à sa souveraineté », a-t-il déclaré.

Ebby voit de tels arguments comme une excuse pour ne pas rendre de comptes.

« Lorsque les États ratifient des protocoles relatifs aux droits de l’homme, ils comprennent qu’ils renoncent à une partie de leur souveraineté et acceptent d’être liés par ces règles », dit-elle.

Le droit international stipule qu’une fois qu’un État a ratifié un protocole, il doit se conformer aux ordonnances ou aux décisions rendues par les entités établies en vertu de ce traité.

C’est ce qu’illustre le principe de « Pacta sunt servanda » – qui signifie en latin « les accords doivent être respectés » – en vertu de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

« Tout traité lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », stipule la convention.

