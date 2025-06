Par Muzhinga Kankinda

Dans le contexte mondial du passage de l'analogique au numérique, la Zambie fait bonne figure. Elle adopte des technologies transformatrices qui redéfinissent notre paysage socio-économique.

La vague numérique a non seulement stimulé la croissance économique en Zambie, mais elle a également favorisé l'innovation, ouvrant la voie à de nouvelles entreprises et à de nouvelles possibilités d'emploi.

Cette vague numérique a favorisé une culture entrepreneuriale dynamique, optimisé l'allocation des ressources et renforcé la compétitivité de la Zambie sur la scène mondiale.

La révolution numérique en Zambie a également démocratisé l'accès à l'information et aux services.

L'essor de la fintech, du commerce électronique et du développement web a élargi les horizons des Zambiens, leur permettant d'accéder en ligne à une multitude de ressources éducatives, de soins de santé à distance et de services gouvernementaux.

Cette autonomisation numérique a favorisé l'inclusion sociale et transformé la façon dont les Zambiens vivent et apprennent.

En outre, les technologies numériques ont catalysé les initiatives d'e-gouvernance, en rationalisant les processus administratifs, en réduisant la corruption et en améliorant la prestation de services.

Le lancement par l'administration fiscale zambienne d'une plateforme fiscale en ligne en est un exemple : elle simplifie le paiement des impôts et l'accès à l'information, renforçant ainsi les systèmes de gouvernance et le respect des règles par les citoyens.

La révolution numérique en Zambie va au-delà de la technologie. Il s'agit de construire un avenir où les outils numériques sont les catalyseurs du progrès, de l'autonomisation et de la réalisation des objectifs de développement durable.

Alors que la Zambie s'engage sur la voie du numérique, les politiques stratégiques, les investissements et les collaborations sont essentiels pour libérer tout le potentiel de l'ère numérique.

Pénétration de l'internet

Malgré ses avancées dans le domaine numérique, la Zambie est confrontée à une fracture numérique. Avec seulement 21,2 % de sa population connectée à Internet en janvier 2023, la Zambie est à la traîne par rapport à la moyenne mondiale de 63,6 %.

De même, l'utilisation des médias sociaux s'élève à 18,7 %, un chiffre éclipsé par la moyenne mondiale de 51,7 %.

Par ailleurs, les connexions mobiles, principalement prépayées, représentent 44,8 % de la population, ce qui contraste fortement avec la moyenne mondiale de 108 %.

Les difficultés liées à la pénétration de l'internet en Zambie sont multiples. Les déficits d'infrastructure obligent à s'appuyer sur les réseaux mobiles, mais seulement 40 % de la population a accès aux services 3G ou 4G.

En outre, le coût élevé des données, qui s'élève en moyenne à 8,01 dollars par gigaoctet, fait de l'accès à l'internet un luxe pour beaucoup.

Selon Zambia Monitor, l'un des principaux organes de presse du pays, la Zambie a été classée quatrième sur la liste des prix les plus élevés pour les données en Afrique entre juin et septembre 2023.

D'autre part, un taux d'alphabétisation de 63,4 %, associé à un manque de formation aux compétences numériques, entrave encore l'utilisation de l'internet. Ces facteurs, associés à une production limitée de contenu local et à des réglementations restrictives, constituent des obstacles importants.

Par conséquent, le parcours numérique de la Zambie est une histoire de progrès et de potentiel, mais il souligne la nécessité d'interventions stratégiques pour combler le fossé numérique.

Alors que la Zambie navigue dans ce paysage numérique, l'accent doit être mis sur la promotion de l'inclusivité, l'amélioration de l'infrastructure et la promotion de la culture numérique.

Infrastructure et politique

Si la révolution numérique change la donne au niveau mondial, elle s'accompagne d'une nouvelle série de défis et de risques, en particulier dans les domaines de la cybersécurité, de la vie privée, de la réglementation et de l'inclusion.

En outre, un rapport de la Banque mondiale met en évidence les principaux sujets de préoccupation, tels que l'absence d'une stratégie globale de transformation numérique, le faible niveau de culture numérique, l'accès limité et coûteux à l'internet à haut débit et la faiblesse du cadre réglementaire pour la gouvernance numérique.

Le pays est également confronté à des menaces numériques qui ont un impact sur sa sécurité, sa stabilité et son harmonie sociale.

Ces menaces vont des cyberattaques, comme on l'a vu en 2019 lorsque les sites web du gouvernement ont été pris pour cible, au harcèlement en ligne, aux discours haineux, à la désinformation et à la diffamation, qui ont tous érodé la confiance du public et l'engagement civique.

En outre, la fracture numérique reste importante, ce qui empêche de nombreuses personnes, en particulier dans les zones rurales, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, de profiter des avantages des technologies numériques.

Il est clair que la Zambie doit combler ces lacunes pour profiter pleinement de la révolution numérique.

Opportunités économiques et sociétales

La révolution numérique en Zambie promet des avantages économiques et sociaux considérables.

Selon un rapport de la Banque mondiale, une augmentation de seulement 10 % de la pénétration de l'internet et de la téléphonie mobile pourrait accroître le PIB par habitant de la Zambie de 1,12 % et de 0,7 % respectivement.

Cette transformation numérique pourrait également générer jusqu'à 1,6 million de nouveaux emplois d'ici 2030 dans divers secteurs, en améliorant les services publics dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale.

Pour la Zambie, pays enclavé, la transformation numérique ouvre les portes de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la santé et de la gouvernance.

Les services numériques tels que la banque en ligne, les cybercafés alimentés à l'énergie solaire et les microprêts électroniques ont simplifié l'accès aux services financiers, les paiements mobiles ayant augmenté de 26 % entre janvier et avril 2020.

Les Zambiens ont de plus en plus recours au commerce électronique, à l'apprentissage en ligne, à la santé en ligne, à l'administration en ligne et aux médias numériques pour accéder à l'information, aux biens, aux services et aux divertissements.

Par exemple, des plateformes comme DotCom Zambia et Zamgoat Products permettent aux entrepreneurs d'atteindre les marchés locaux et internationaux, tandis que des plateformes d'apprentissage en ligne comme Mwabu offrent un contenu éducatif interactif et localisé.

D'autre part, les centres d'innovation, les incubateurs, les accélérateurs et les espaces de travail jouent également un rôle essentiel dans le paysage numérique de la Zambie.

Ces plateformes, telles que BongoHive et Impact Hub Lusaka, offrent aux innovateurs, entrepreneurs et créatifs zambiens des opportunités de mentorat, de formation, de financement et de mise en réseau.

Des startups comme Musanga Logistics, diplômée de BongoHive, témoignent du potentiel de ces plateformes en proposant des services de livraison à la demande par l'intermédiaire d'un réseau de coursiers à vélo.

Par essence, la révolution numérique en Zambie n'est pas qu'une question de technologie : il s'agit de libérer le potentiel, de faire avancer les choses et de façonner un avenir dans lequel les outils numériques renforceront l'autonomie des personnes et favoriseront le développement durable.

Solutions

Pour exploiter le potentiel de l'économie numérique et atteindre ses objectifs de développement national, la Zambie doit investir dans son infrastructure et sa politique numériques. Voici quelques étapes cruciales :

Cette stratégie devrait s'aligner sur le 8e plan de développement national (8NDP), en fournissant une vision claire, une feuille de route et un mécanisme de coordination pour les initiatives numériques dans tous les secteurs.

Grâce à des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation, le gouvernement peut améliorer la culture numérique de la population. Ces initiatives devraient être inclusives et favoriser l'innovation et la créativité dans tous les segments de la société.

Cadre réglementaire

Les partenariats public-privé, le partage des infrastructures, la gestion du spectre et les fonds de service universel peuvent améliorer l'accès à l'internet à haut débit et le rendre plus abordable, en favorisant la concurrence et l'inclusion.

La mise à jour des lois et des politiques sur la cybersécurité, la protection des données, le commerce électronique, l'administration en ligne et les droits numériques, la mise en place d'organes de contrôle indépendants et le développement d'une expertise technique parmi les parties prenantes peuvent renforcer la gouvernance numérique.

En répondant à ces besoins, la Zambie peut accélérer sa transformation numérique et devenir une nation plus productive, plus résiliente et plus inclusive à l'ère de la révolution numérique.

La révolution numérique en Zambie a déjà produit des avantages significatifs, améliorant la productivité, l'innovation, l'éducation, la santé et la gouvernance. Parmi les initiatives numériques réussies, on peut citer les systèmes de bons électroniques pour les agriculteurs, les plateformes d'argent mobile, les services bancaires en ligne, les plateformes d'apprentissage en ligne et les projets de récits numériques.

Cependant, pour cultiver un écosystème numérique dynamique et inclusif, la Zambie doit investir davantage dans l'infrastructure, les politiques et les compétences numériques.

La collaboration et la coordination entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires du développement sont essentielles pour soutenir la transformation numérique.

Alors que la Zambie se dirige vers la croissance numérique, il est impératif que tout le monde se joigne à la révolution.

Les experts du numérique, le gouvernement et le grand public doivent soutenir les initiatives numériques, acquérir des compétences numériques et partager des histoires qui illustrent le potentiel et l'impact des technologies numériques en Zambie.

