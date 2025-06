Par Pauline Odhiambo

Clara Ndinda Kyumbua a grandi à l'époque du crochet, dans les années 90, où les femmes âgées passaient des heures à enfiler des mètres de fil pour fabriquer des nappes et des housses de canapé complexes qui ornaient leurs maisons.

Mais ce n'est qu'en 2018 que Clara a commencé à s'intéresser à l'art du crochet en observant une cousine plus âgée réaliser de magnifiques créations à l'aide d'aiguilles de fortune.

"C'était fascinant à regarder parce qu'elle utilisait des manches à balai pour tricoter !", raconte la Kényane de 26 ans à TRT Afrika.

"Je trouvais cela intéressant et d'une beauté unique", ajoute-t-elle.

Sa fascination s'est accrue lorsqu'elle a vu sa mère défaire un vieux pull et utiliser un crochet pour fabriquer des linges de nettoyage avec le fil.

"Ma mère m'a appris les étapes, mais je les ai trouvées compliquées. Le lendemain, elle m'a acheté du fil et j'ai décidé de regarder des tutoriels sur YouTube pour mieux apprendre le processus", raconte Clara, qui était alors une étudiante universitaire timide et introvertie.

Maladresse et brimades

Bien que ses créations soient loin d'être parfaites au départ, le crochet est devenu plus qu'une simple distraction pour Clara lorsqu'elle n'étudiait pas la production cinématographique et audiovisuelle en classe.

"Certains de mes camarades de classe se moquaient de moi. Ils me surnommaient 'Granny Clara', me dépeignant comme une fille maladroite, obsédée par un 'truc de vieille'".

Sans se laisser décourager par leurs railleries, Clara s'est concentrée sur la confection de vêtements simples. "J'ai crocheté une écharpe pour moi. Elle était si laide, mais j'étais si fière de moi", se souvient-elle.

Après avoir obtenu son diplôme en 2019, Clara a eu du mal à trouver un emploi, bien qu'elle ait postulé partout où il y avait des opportunités. Le crochet est venu à son secours.

"J'ai alors décidé d'acheter du matériel de crochet avec l'argent que l'on m'avait offert pour mon diplôme", raconte-t-elle.

"J'ai fabriqué un bonnet en une semaine et j'ai posté la photo sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens voulaient l'acheter, ce qui m'a encouragée à créer une entreprise de fabrication de bonnets.

Crochet croisé

Avec un capital initial de 50 dollars, Clara s'est lancée dans l'aventure en vendant ses bonnets à bas prix. Au fur et à mesure que les commandes affluent, ses marges et ses prix augmentent.

"À l'époque, d'autres artistes du crochet vendaient leurs bonnets à 100 shillings pièce, mais j'ai décidé de vendre les miens à 800 shillings (6 dollars américains). Je connaissais la passion qui animait mon travail et la propreté du produit. Il s'est avéré que les clients étaient prêts à payer pour cela", explique Clara.

Un jour, un client a commandé sept bonnets à la fois et a payé la totalité de la somme. "Il m'a fallu environ une semaine pour réaliser les sept bonnets, car j'étais devenue plus rapide au crochet à ce moment-là", raconte-t-elle.

Mais ce qui a commencé comme une entreprise nommée Beanie Hub s'est finalement transformé en une entreprise produisant de nombreux autres vêtements. Elle fabrique désormais aussi des pulls et des hauts au crochet.

"Il m'a fallu trois jours pour réaliser mon premier pull. Il n'était pas parfait, mais il était magnifique", raconte-t-elle. "J'ai décidé de faire un deuxième pull et j'ai réalisé une vidéo TikTok du processus qui a recueilli plus d'un million de vues et des centaines de commentaires de personnes intéressées par l'achat."

À la fin de la journée, Clara comptait 10 000 nouveaux adeptes, qui s'ajoutaient aux 200 qui existaient déjà avant la publication de la vidéo. "Les gens ont inondé ma boîte de réception de commandes. C'était impressionnant, même si je n'étais pas très confiante dans mes compétences en matière de confection de pulls.

Coup du sort

Incapable de répondre à la demande, Clara a désactivé ses médias sociaux, avant de les réactiver bien plus tard avec un avis de non-responsabilité indiquant que ses pulls n'étaient pas à vendre.

Entre-temps, elle s'est efforcée de perfectionner ses compétences en matière de confection de pulls, tout en fabriquant d'autres bonnets à vendre.

À la fin de l'année 2022, les compétences de Clara en matière de fabrication de pulls se sont considérablement améliorées, mais elle n'est toujours pas sûre de vouloir les vendre.

Elle se distrait en essayant d'obtenir un emploi de bureau en tant que reporter TV dans un média local, mais se fait arnaquer par un faux recruteur.

Le dernier coup de pouce pour développer son entreprise a été donné après qu'elle a survécu de justesse à un accident de moto presque mortel.

"Je me suis cassé une jambe et j'ai aussi abîmé mes mains. Ma mère a dû me laver parce que je ne pouvais même pas bouger mes doigts, et encore moins tenir un crochet", raconte Clara. "Je ne savais pas si j'allais guérir un jour. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vie dépendait de mes compétences".

Des ensembles assortis

Au fur et à mesure de sa guérison, Clara a lentement recommencé à prendre des commandes de pulls.

"Je suis retournée à mes anciens messages sur les médias sociaux et j'ai répondu aux demandes de pulls des personnes qui m'avaient déjà contactée", explique-t-elle. "De nombreuses personnes étaient toujours intéressées, et un homme a même commandé un ensemble assorti pour toute sa famille !

Au fur et à mesure que les commandes affluaient, Clara a commencé à enseigner le crochet à des jeunes filles.

"La partie la plus difficile est la première leçon - tenir le crochet et le fil pour faire la première chaîne", explique-t-elle.

Beaucoup de ses élèves en sont réduits à pleurer de frustration en commençant les leçons, un combat qu'elle se rappelle de sa première leçon avec sa mère.

"Nous pouvons passer jusqu'à deux semaines sur un sujet particulier, mais une fois que mes élèves ont pris le coup de main, ils s'en sortent bien. J'en suis ravie", déclare Clara.

