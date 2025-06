Girona a poursuivi sa course à la première place de la Liga espagnole en battant le Rayo Vallecano 3-0 lundi.

L'ailier ukrainien Viktor Tsygankov a marqué le premier but d'un coup de pied gauche depuis le centre de la surface dans le coin inférieur droit à la 52e minute au stade municipal de Montilivi.

Le défenseur espagnol du Rayo, Pep Chavarria, a été expulsé pour un deuxième carton jaune à la 76e minute.

Le milieu de terrain brésilien Savio a inscrit le deuxième but d'une frappe du pied gauche dans la surface à la 91e minute.

Quatre minutes plus tard, il a inscrit un autre but d'une frappe dans le coin inférieur gauche du but.

Gérone est deuxième au classement de la Liga avec 59 points, à six points du leader, le Real Madrid.

