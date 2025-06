L'armée nigériane a démenti lundi l'information selon laquelle un coup d'État aurait été fomenté, affirmant que cette "allégation est totalement fausse" et annonçant qu'elle prendrait des mesures pour lutter contre cette "action antipatriotique".

Le porte-parole, le général de brigade Tukur Gusau, a fait référence dans un communiqué à un article publié dimanche par le média Sahara Reporters, qui affirmait que la brigade d'élite des gardes avait été mise en état d'alerte à la suite de mouvements inhabituels, ce qui a conduit à soupçonner un complot de coup d'Etat au Nigeria.

La publication a déclaré que le soupçon a provoqué une réunion d'urgence impliquant le président Bola Tinubu, le chef d'état-major du président et le commandant de la Brigade des gardes.

"Le quartier général de la défense souhaite déclarer catégoriquement que cette allégation est totalement fausse. Pour éviter toute ambiguïté, la Brigade des gardes a été statutairement chargée de protéger le siège du pouvoir (la Présidence) et, par extension, le Territoire de la capitale fédérale et ses environs. Il convient donc de noter que la brigade des gardes a toujours été en état d'alerte afin d'exécuter efficacement les tâches qui lui ont été confiées", a déclaré M. Gusau dans un communiqué.

Une réparation juridique

Le communiqué indique que le chef d'état-major de la défense, l'en. Christopher Musa OFR a dans divers forums "réitéré l'engagement sans faille des membres des Forces armées du Nigeria à la protection et au maintien de la démocratie au Nigeria", et par conséquent, le quartier général de la défense "condamne fermement cette affirmation non fondée qui n'est que le fruit de l'imagination de l'éditeur et enjoint les membres du public à ne pas en tenir compte".

Il a appelé les agences de sécurité compétentes à prendre immédiatement des mesures appropriées contre Sahara Reporters pour cette "action antipatriotique".

Le quartier général de la défense, a-t-il ajouté, "cherchera à obtenir une réparation juridique sur cette question qui a l'arrière-pensée de créer des tensions inutiles dans le pays".

