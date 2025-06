L'Afrique du Sud a enregistré 499 cas de braconnage de rhinocéros en 2023, soit 51 de plus que l'année précédente, malgré les efforts déployés pour protéger les animaux, a déclaré le gouvernement mardi.

L'Afrique du Sud abrite près de la moitié de la population africaine de rhinocéros noirs, en voie de disparition, et la plus grande population mondiale de rhinocéros blancs, presque menacés.

Les rhinocéros sont braconnés pour leurs cornes, qui sont utilisées dans les pays d'Asie de l'Est pour la fabrication de médicaments traditionnels et de bijoux.

En 2023, 406 rhinocéros ont été tués dans des propriétés de l'État et 93 dans des parcs, réserves et fermes privés, a déclaré le ministère sud-africain des forêts, de la pêche et de l'environnement dans un communiqué.

Une pression implacable

"La pression a de nouveau été ressentie dans la province du KwaZulu-Natal (KZN), le parc Hluhluwe-iMfolozi étant le plus touché par les cas de braconnage", a déclaré la ministre de l'environnement, Barbara Creecy.

"Alors que le KZN a enregistré 49 arrestations et 13 saisies d'armes à feu, des équipes pluridisciplinaires continuent de travailler sans relâche pour tenter de ralentir cette pression incessante".

Le parc national Kruger a enregistré une baisse de 37 % par rapport à 2022, avec 78 rhinocéros braconnés en 2023. Aucun rhinocéros n'a été braconné dans les autres parcs nationaux.

Le braconnage des rhinocéros implique souvent des syndicats criminels internationaux qui s'appuient sur l'aide de braconniers locaux et sont de connivence avec les gardes forestiers.

Le ministère sud-africain de l'environnement a déclaré l'année dernière qu'il augmentait les services de santé, de formation et de conseil pour les gardes forestiers afin de les dissuader d'aider les braconniers.

