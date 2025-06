Par Charles Mgbolu

Devant une salle comble au Forum de Birmingham, au Royaume-Uni, la star de la musique nigériane Adekunle Gold a momentanément interrompu son groupe et ses danseurs pour partager un message inspirant.

Le crooner "Party no dey stop", âgé de 37 ans et actuellement en tournée en Europe pour la promotion de son album, a déclaré qu'il voulait être une puissante lueur d'espoir pour les personnes atteintes de drépanocytose.

Pour les survivants de la drépanocytose, les guerriers voient ce qu'ils traversent. Je veux dire que vous pouvez le faire. Si je peux le faire, vous pouvez le faire", a-t-il déclaré sous les applaudissements de son public le 24 février.

C'est en juillet 2022 qu'Adekunle a fait part pour la première fois de son combat en tant que drépanocytaire.

Selon l'OMS, il s'agit d'une maladie héréditaire du sang qui provoque un manque d'oxygène dans le sang et l'obstruction des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner des douleurs corporelles extrêmes ainsi que de graves infections bactériennes.

Environ 1000 enfants naissent chaque jour avec cette maladie en Afrique, ce qui en fait la maladie génétique la plus répandue dans la région.

Plus de la moitié des enfants atteints de la maladie meurent avant d'atteindre l'âge de cinq ans, selon l'OMS.

Dans une lettre d'information partagée avec ses fans en juillet 2022, Adekunle a décrit des nuits de douleur et a expliqué qu'il lui arrivait de se souhaiter la mort.

"L'une des crises les plus intenses que j'ai vécues s'est produite à l'âge de 20 ans. Je me souviens m'être allongé dans mon lit au milieu de la nuit, demandant que tout cela prenne fin. J'ai supplié Dieu de m'ôter la vie", écrit-il.

"Je me sens libéré de pouvoir enfin partager cette partie de ma vie avec vous, de pouvoir enfin dire ma vérité. Quand je parle de la façon dont j'ai lutté pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai besoin que vous sachiez que ma lutte était réelle".

L'inspiration de la chanson

Le fait de vivre avec la drépanocytose est à l'origine de son tube "Five star", dans lequel il encourage ses fans à donner le meilleur d'eux-mêmes et à ne pas laisser les circonstances déterminer ce qu'ils deviendront par la suite.

Adekunle Gold, qui a remporté le prix du meilleur nouvel artiste au Nigerian Entertainment Award en 2015, n'est pas le seul à partager des messages puissants comme ceux-ci, car de plus en plus d'artistes commencent à s'ouvrir sur la façon dont ils ont surmonté des défis très difficiles dans leur vie, ce que leurs fans considèrent comme motivant.

Deux artistes nigérians, Augustine Miles Kelechi (Tekno), Olamide Adedeji et la star tanzanienne de la musique Diamond Platnumz, en sont des exemples ; tous ont partagé publiquement des moments difficiles où ils se sont battus avec leur santé mentale.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont salué Adekunle pour sa franchise et la façon dont il continue à être une puissante source d'inspiration.

Que Dieu te bénisse, Adekunle Gold. Tirons le meilleur parti de notre situation. Si vous pensez que ce que la vie vous a offert est le pire, vous vous trompez. Tout le monde est venu ici avec un bagage", a écrit @retireesnigeria sur YouTube.

Un autre fan, @omololaesho1210, a également écrit sur Youtube : ''Quelle histoire incroyable.... J'aimerais que mon fils puisse le voir et qu'Adekunle puisse lui parler et l'encourager....much love''.

Leçon pour les autres

D'autres fans ont exhorté d'autres célébrités à être plus délibérées pour aider les fans à savoir qu'il y a plus dans la vie derrière les paillettes et le glamour et à accepter qu'il est normal d'être vulnérable.

Nous nous inspirons d'histoires comme celle-ci. Cela nous aide à savoir que nous ne sommes pas seuls lorsque nous avons des défis à relever, c'est ce que les célébrités devraient être... des ambassadeurs de l'espoir", a écrit @realakan, également sur Youtube.

Adekunle dit qu'il continuera à aider les gens, en particulier ceux qui vivent avec la drépanocytose, à s'inspirer de sa propre histoire et à ne jamais abandonner.

''Je m'adresse à tous ceux qui vivent ou doivent vivre avec les crampes et la crise [de la drépanocytose]. Vous pouvez y arriver. Cela ne devrait jamais vous arrêter. Regardez-moi, je suis une superstar en ce moment", a-t-il déclaré lors de son concert à Londres.

La tournée d'Adekunle Gold au Royaume-Uni se poursuit avec un prochain concert à Wembley le 3 mars, et l'artiste afrobeats continue d'inspirer de nombreuses personnes.

