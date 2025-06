Par Firmain Éric Mbadinga

Alors que le soleil se couchait le dernier week-end de février, une nouvelle aube s'est levée à l'horizon pour trois voisins ouest-africains liés par une histoire commune de turbulences politiques et sociales déclenchées par les coups d'État depuis 2021.

La décision de la CEDEAO de lever avec effet immédiat certaines de ses sanctions économiques et autres contre le Mali, le Niger et la Guinée boucle la boucle de ce que beaucoup craignaient comme une relation irrémédiablement tendue.

Pour le Mali et le Niger, qui ont déclaré le 28 janvier qu'ils quittaient la CEDEAO et formaient une confédération distincte avec le Burkina Faso, cette nouvelle évolution remet peut-être les choses sur la planche à dessin.

Pour l’instant, c’est l’humeur du public qui détermine la réponse à ce qui s’est passé ce week-end lors du sommet de la CEDEAO à Abuja, la capitale du Nigeria, le 24 février.

Outre la réouverture des frontières fermées et la levée du diktat imposé aux compagnies aériennes de survoler le Niger, le bloc régional a levé les restrictions sur le recrutement en provenance du Mali pour les postes professionnels au sein des institutions de la CEDEAO.

La portée et l'impact géopolitique des mesures doivent encore être compris, mais ce que l'on sait, c'est que les citoyens du Mali, du Niger et de la Guinée sont aussi optimistes que soulagés face à la réouverture des frontières et à la levée des sanctions économiques, en particulier celles qui affectent directement leurs moyens de subsistance dans l'immédiat.

Issifou Issa, propriétaire d'un hôtel à Niamey, la capitale du Niger, attend avec impatience que la morosité ambiante se dissipe mais ne peut s'empêcher de regarder ce qui s'est passé avec un sentiment d'angoisse.

Il fait partie de ceux qui estiment qu’en prenant des mesures contre la junte, la population en général aurait dû bénéficier d’une attention particulière.

"Ceux qui ont décidé de lever les sanctions ne l'ont pas fait pour plaire au peuple nigérien. Ils l'ont fait en sachant que cette décision aurait un impact négatif. Je ne sais pas, peut-être que les mesures n'ont pas répondu à leurs attentes, d'autant plus que la population du Niger a pu survivre", raconte-t-il à TRT Afrika.

Issa, dont les revenus de l'hôtel sont en chute libre depuis l'entrée en vigueur des sanctions, espère que le vent tournera bientôt.

Sanctions pour ecchymoses

Le coup d'État qui a donné les rênes au colonel Assimi Goita au Mali a eu lieu en mai 2021. Les sanctions prononcées par la CEDEAO contre son régime sont entrées en vigueur le 30 mai, se renforçant au fil du temps.

Le 7 novembre de la même année, le bloc régional a imposé une interdiction de voyager et gelé les avoirs financiers de l'administration de transition du Mali.

Entre autres mesures, depuis janvier 2022, la CEDEAO maintient fermées les frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les pays affiliés au bloc. Il a également suspendu les transactions commerciales avec le Mali, à l'exception de celles portant sur les produits médicaux et les produits de première nécessité.

La Guinée fait face à des sanctions depuis 22 jours après le putsch du 5 septembre 2021. Entre autres mesures, la CEDEAO a gelé les avoirs financiers des membres de la junte et a imposé une interdiction de voyager. Toutes les transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières affiliées à la CEDEAO ont été interdites.

Le Niger a été le dernier à rejoindre les rangs des pays victimes du double coup d'État contre le gouvernement élu du président déchu Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, suivi des sanctions de la CEDEAO contre l'administration de transition dirigée par le général Abdourahamane Tchiani..

Le bloc ouest-africain a également suspendu les transactions commerciales et l’approvisionnement en électricité du Nigeria voisin après le coup d’État.

Dans les trois pays, la levée des sanctions proposée était liée au rétablissement d’un régime civil. Il a également été demandé à la junte nigérienne de libérer l'ex-président Bazoum et sa famille en toute sécurité.

À l'improviste

La levée presque inattendue des sanctions le 24 février est considérée comme la levée d’un nuage qui a assombri la vie de millions de personnes dans les trois pays.

"Je peux vous dire que c'est une véritable catastrophe dans notre secteur. Lorsque les frontières sont fermées, les aéroports sont pratiquement inutilisables. Presque tous les hôtels ne peuvent pas fonctionner. Ces sanctions signifient des mois d'arriérés de salaires et de factures d'électricité", déclare Issa, propriétaire de l'hôtel.

"Les conséquences sont énormes. Ceux qui décident de notre sort ne peuvent imaginer les souffrances endurées par le peuple nigérien."

Chérif Mohamed Abdallah Haidara, président de l'organisation GOHA International qui représente les opérateurs économiques africains, affirme que les entreprises des trois pays confrontées à des sanctions pour des durées variables sont désormais dans la "phase post-traumatique".

"Je peux vous assurer que ces sanctions nous ont rendu la vie difficile, entraînant d'énormes pertes financières", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Mohamed Abdallah Haidara ne pourrait pas être plus heureux que les sanctions aient disparu, même s'il n'est pas sûr que leur impact disparaîtra de sitôt.

"Les restrictions ont favorisé le développement du marché noir, ce qui a fait grimper les prix, notamment ceux du transport transfrontalier", dit-il.

Dans un esprit d'apaisement, le président Bola Ahmed Tinubu du Nigéria, qui dirige actuellement la CEDEAO, a déclaré lors du sommet que le bloc régional devrait revoir son approche visant à inciter ou à encourager le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée.

Romaric Badoussi, expert de la CEDEAO, considère les derniers événements comme une sorte de bras de fer qui semble aller dans le sens de la junte au Mali, en Guinée et au Niger.

"D'une certaine manière, cela marque une capitulation du bloc. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut s'attendre à une amélioration de la situation sociale et économique de la population nigérienne", estime l'expert béninois.

Isa Abdullahi, directeur du département d'économie de l'Université fédérale de Kashere, dans l'État de Gombe au Nigeria, estime qu'outre l'amélioration économique, ce geste de la CEDEAO devrait apporter ordre et sérénité aux autres pays membres dans un contexte de rébellion et même la méfiance.

"L'impact de cette politique est que les pays qui voulaient quitter la CEDEAO sont susceptibles d'y revenir. Et je pense que cela est également encourageant pour les autres pays membres."

Abdullahi prédit qu'une sortie de la CEDEAO des pays dont les sanctions ont été levées pourrait déclencher une inflation pouvant atteindre 50 pour cent.

Kabiru Adamu, un analyste de la sécurité basé au Nigeria, considère un « retour au statu quo » comme le meilleur scénario pour la CEDEAO.

"Je pense que la première implication ou pertinence de cette annonce est que la CEDEAO espère que ces membres qui menacent de se retirer reviendront au bercail, et peut-être qu'il y aura un début de conversation", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

