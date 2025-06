Au moins 31 personnes sont mortes et 10 autres blessées dont des cas graves, mardi, dans un accident de la route d’un bus de transport en commun transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région en partance de Kéniéba (ouest) à destination du Burkina Faso, a annoncé le ministère malien des Transports et des infrastructures.

Par voie de communiqué "le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion publique nationale et internationale, qu’un accident grave de la circulation routière s’est produit, ce mardi 27 février 2024 aux environs de 17 heures sur le pont traversant le fleuve Bagoé de la route nationale n° 07, précisément de la section Niéna- Koumantou".

Selon le communiqué du ministère consulté par Anadolu, "un car de transport voyageurs immatriculé BG9556MD, transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région, quittait Kéniéba pour le Burkina Faso, s’est renversé du pont", précisant que "la cause probable est la non maîtrise du véhicule par le conducteur".

"Le bilan provisoire fait état de trente un (31) tués sur place, dix (10) blessés dont des cas graves. La prise en charge des victimes est en cours", a précisé la même source.

Pour rappel le 19 février courant, 15 personnes ont trouvé la mort et quarante-six autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu ce lundi aux environs de 7 heures du matin (heure locale) sur l'axe routier reliant Kessedougou et Ouan sur la route nationale numéro 06, dans la Région de San, dans le centre du Mali, avait annoncé le ministère malien des Transports et des Infrastructures.

