Par Roxana Sobrino Triana

Noir et blanc : des tons opposés. Le blanc, reflet de la lumière, est la somme de toutes les couleurs du spectre. Le noir est l'absence totale de lumière et de couleur.

Ce que nous reconnaissons comme noir et blanc n'est rien d'autre qu'un phénomène de perception, étant donné que notre cerveau interprète les ondes électromagnétiques comme des couleurs. Une fois perçues, non seulement nous les interprétons et leur attribuons des noms, mais nous établissons d'innombrables associations pour chacune d'entre elles.

Le rouge est associé à l'amour, à l'intensité, à l'énergie, à la force et à la vivacité. Le vert symbolise l'espoir, la chance et la nature.

Le blanc est associé à la paix, à l'innocence, à la foi, à la propreté, à l'éclat et à la pureté, et nous agissons en fonction de ces associations, puisque la paix est représentée par un drapeau ou une colombe blanche, et que les femmes se marient souvent vêtues de blanc. En revanche, le noir est associé à la peur, à la mort, à l'obscurité et à l'amertume.

Si l'on cherche blanc et noir dans un dictionnaire, leurs premières significations renvoient aux couleurs qu'ils désignent, mais aussi aux races qui, comme les couleurs, sont des constructions opposées.

L'opposition entre les races blanche et noire s'est transférée des couleurs et a ajouté des stigmates anciens qui continuent à conditionner nos évaluations des races et, dans une large mesure, notre conception du monde.

Toutes ces significations sont perpétuées par le langage. En anglais comme en espagnol, la discrimination à l'égard des Noirs a été perpétuée par les significations et les valeurs ajoutées à l'adjectif "noir".

Symbolisme de la couleur

Cette discrimination active non seulement le symbolisme de la couleur, mais détermine également les nuances discriminatoires qui s'ajoutent autour d'un stigmate racial qui associe la race noire au malheur, à la marginalisation, à l'illégalité, au politiquement incorrect, au travail forcé, à l'esclavage, à la saleté et à la criminalité.

Dresser une liste des unités qui activent toutes ces significations est une tâche ardue, mais quelques exemples suffiront à identifier le sens discriminatoire que nous avons inconsciemment attribué à l'adjectif noir.

Nous utilisons mouton noir (généralement, un membre de la famille qui se sent différent ou exclu), marché noir (marché illégal), liste noire (liste de personnes ou d'institutions considérées comme dangereuses ou ennemies), humour noir (avoir quelque chose de macabre, de peu moral, heurter les sensibilités), magie noire (par opposition à la magie blanche), messe noire (cérémonie au cours de laquelle on vénère le Diable à la place du Dieu chrétien).

En espagnol, devenir noir ("ponerse negro") signifie se salir ou se mettre en colère. En outre, il existe des termes tels que eau noire (eaux usées), puits noir (cloaque, fosse d'aisance), roman noir (thriller), main noire (main morte).

Des expressions telles que "trabajar en negro" (travailler au noir), "trabajar como un negro" (travailler comme un esclave) et "trabajo de negro" (travail d'esclave) sont directement associées à l'asservissement des esclaves noirs pendant la période coloniale.

S'il semble que nous ayons oublié ce qui déclenche toutes ces expressions, la question devient plus délicate lorsqu'il s'agit de race, et plus précisément de raza negra en espagnol ou de Black people en anglais.

Les gens et la couleur

En conséquence, des euphémismes sont utilisés pour atténuer la discrimination que l'adjectif "negro" ou "black" peut entraîner. Malheureusement, ces solutions ne sont pas toujours efficaces.

Par exemple, l'expression "personnes de couleur" semble diviser le monde entre les Blancs et les personnes de couleur, regroupant une grande variété d'ethnies et de races comme si cela impliquait un traitement plus digne de ces individus tout en protégeant les Blancs.

La nature vague et ambiguë des personnes de couleur a donné naissance à d'autres formes de langage avec le préfixe afro, comme dans Afro-Américain, Afro-Caraïbe et Afro-descendant. Ces termes sont plus couramment utilisés aujourd'hui et mettent davantage l'accent sur l'origine des personnes que sur la couleur de leur peau.

Cependant, le problème majeur ne réside pas dans la manière dont nous nous référons à la race noire en général, mais dans la manière dont nous abordons l'individualité, c'est-à-dire la manière dont nous nous référons au sujet de la race noire.

C'est surtout là que notre positionnement racial entre en jeu, et c'est donc dans ces contextes que le mot utilisé est susceptible d'être chargé d'une plus grande négativité.

En anglais, le stigmate véhiculé par le mot N, toujours utilisé comme une insulte et associé à la violence, à la discrimination et à la ségrégation, a pris une telle ampleur qu'il est devenu un mot tabou, ou plutôt, le mot tabou.

Stigmatisation et couleur

C'est ainsi qu'il est devenu imprononçable et que l'on parle du "N-word", l'un des mots les plus offensants, les plus injurieux et les plus volatiles de la langue anglaise.

L'anglais possède l'équivalent black, qui n'a pas actuellement de connotation négative, mais qui en avait à d'autres époques. Cependant, d'une manière plus ou moins subtile, il porte le stigmate négatif perpétué dans la création de tous les exemples mentionnés ici.

En espagnol, nous n'avons que le mot "negro", bien qu'il existe d'autres noms, comme le terme "mulato" ou "moreno". Negro peut être utilisé de manière péjorative, neutre ou affective.

Dans sa forme diminutive, nous avons negrito, negrita, comme terme d'affection, même entre les membres d'un couple -mi negro, mi negra-, indépendamment de la couleur de peau de la personne qui parle ou de celle à laquelle elle se réfère.

À titre d'exemple, citons le cas de Mercedes Sosa, chanteuse et activiste argentine emblématique que tout le monde connaissait sous le nom de "La Negra", bien qu'elle ne soit pas noire.

En revanche, dans certains contextes, le mot "negro" est équivalent au mot "N", mais ils sont loin d'être équivalents sur l'échelle des valeurs.

Race et couleur

En espagnol, l'usage discriminatoire dépend du contexte, des interlocuteurs et de l'intention du locuteur. En revanche, en anglais, le stigmate attaché au mot N n'est pas activé par le contexte, car le mot lui-même a des connotations négatives.

L'interdiction du mot N a-t-elle conduit les Américains, ou les anglophones en général, à éliminer le racisme social ? Il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances pour répondre à cette question : clairement non.

Les anglophones sont-ils donc moins racistes que les hispanophones ? Je ne crois pas que ce soit même une question qui mérite une réponse, entre autres parce que cela dépend de la manière dont on pense et conçoit la discrimination, et qu'elle n'est pas la même dans toutes les réalités.

Peut-on être plus ou moins raciste ? Peut-on être plus ou moins honnête ? L'imprononçabilité du mot N est la preuve la plus évidente qu'il ne suffit pas d'éliminer, c'est-à-dire d'enterrer symboliquement un mot, pour que le stigmate disparaisse.

Considérer un mot comme un euphémisme (par exemple, coloré) ou comme un dysphémisme ou un tabou (le mot "N") est une convention sociale, et dans la grande majorité des cas, sujette à changement, c'est-à-dire qu'elle tend à être cyclique.

La bonne conscience

Il est très fréquent qu'un mot qui commence à être utilisé avec une très forte connotation négative, s'il a une fréquence d'utilisation élevée, finisse par perdre partiellement ou complètement cette nuance, et la même chose se produit à l'inverse, c'est-à-dire qu'un euphémisme peut devenir un tabou.

À mon avis, la bataille ne doit pas être menée contre un seul mot ou une seule expression. La censure et l'interdiction des questions linguistiques ne résolvent pas les problèmes de discrimination, qu'elle soit raciale, sexiste ou autre.

Les interdictions linguistiques ne sont d'aucune utilité s'il existe une intention discriminatoire, car la communauté des locuteurs cherchera d'autres moyens de s'exprimer et de pratiquer la discrimination.

La lutte devrait être axée sur la sensibilisation à tous les types d'inégalités, en tant qu'êtres sociaux que nous sommes. Cela nous conduira naturellement à débarrasser notre façon de parler des stigmates et des discriminations.

Ce qui se passe avec ces termes et bien d'autres, c'est que nous les chargeons de nos préjugés. Les mots sont notre miroir. Et la solution ne consiste pas à détruire l'image que ce miroir nous renvoie en tant que société, mais à opérer les transformations nécessaires pour que le verre projette quelque chose de meilleur.

À la fin du XIXe siècle, José Martí, le plus grand des intellectuels cubains, écrivait dans son essai "Ma race" : "L'homme est plus que Blanc, plus que Mulâtre, plus que Noir".

Et il ajoutait : "Tout ce qui divise les hommes, tout ce qui les spécifie, les différencie ou les enferme, est un péché contre l'humanité".

Si le jour vient où, en tant qu'humanité, nous sommes tous conscients de cette affirmation, le mot que nous utilisons pour nous nommer les uns les autres n'aura plus d'importance. D'ici là, soyons clairs : les mots sont importants.

L'auteure, Roxana Sobrino Triana, est titulaire d'un doctorat en linguistique et enseigne à l'université de Bergen, en Norvège.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp