La Tunisie a appelé la communauté internationale, mardi, à "forcer" Israël à mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de Justice concernant les "mesures temporaires" pendant sa guerre dans la bande de Gaza.

C'est ce qui ressort d'un discours enregistré prononcé par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, lors d'une réunion de haut niveau lors de la 55ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue à Genève, selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Le ministre a indiqué que la Tunisie "souligne la nécessité pour la communauté internationale de forcer l'entité occupante (Israël) à mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de Justice concernant les mesures temporaires qui doivent être prises dans le cadre du procès intenté à son encontre par la République d'Afrique du Sud.

Il a ajouté que la décision de la Cour internationale de Justice "appelle à l'abstention immédiate de tous les crimes génocidaires commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens et à la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence à Gaza", selon le communiqué.

Lire aussi : Tunisie: le parlement adopte une proposition de loi incriminant la normalisation avec Isräel

Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé une plainte de 84 pages, présentant la preuve qu’Israël, la puissance occupante, a violé ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies et a été impliqué dans "la commission d’actes de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza".

Le 26 janvier, la Cour internationale de Justice (la plus haute instance judiciaire des Nations Unies) a ordonné à , Tel Aviv, de prendre des mesures pour prévenir le génocide contre les Palestiniens et améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis 17 ans.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères a souligné que "l'exposition continue du peuple palestinien inébranlable à Gaza à une agression brutale qui a fait près de 30 000 morts et 68 000 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, fait de cette agression un crime de génocide".

Lire aussi : La Tunisie présentera des "revendications verbales" à l'égard d'Israël devant la CIJ

Le ministre a appelé à "œuvrer pour forcer l'entité occupante à mettre un terme une fois pour toutes à son agression brutale, et à mettre fin à son occupation continue depuis plus de 75 ans, à son blocus imposé dans la bande de Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens."

Il a également insisté sur la nécessité de tenir "l'entité sioniste pour responsable de ses horribles crimes contre le peuple palestinien".

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures et des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp