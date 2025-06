Le projet controversé du gouvernement britannique d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda pourrait finir par coûter plus de 600 millions de livres pour expulser 300 réfugiés, a déclaré vendredi l'organisme de contrôle des dépenses du Parlement.

Selon la politique annoncée pour la première fois en 2022, les demandeurs d'asile qui arrivent sur la côte sud de l'Angleterre à bord de petits bateaux gonflables seraient envoyés au Rwanda, mais jusqu'à présent personne n'a été expulsé en raison de contestations juridiques en cours.

À terme, le gouvernement envisage d'envoyer des milliers de personnes dans ce pays d'Afrique de l'Est, mais la capacité d'accueil n'est pas encore définie.

Le plan du Rwanda est "fondamentalement incompatible" avec les engagements de droits de l'homme du Royaume-Uni

En plus des 220 millions de livres que la Grande-Bretagne a déjà versés au Rwanda, le gouvernement a accepté de payer 150 millions de livres supplémentaires au cours des trois prochaines années, et 120 millions de livres une fois que les 300 premiers demandeurs d'asile auront été réinstallés, a déclaré vendredi le National Audit Office (NAO).

Paiements non remboursables

Le gouvernement britannique devra également verser au Rwanda 150 874 livres supplémentaires pour couvrir les coûts de chaque personne réinstallée, a indiqué l'organisme de contrôle des dépenses dans l'évaluation financière la plus détaillée de cette politique à ce jour.

Si l'on tient compte des autres coûts, tels que les vols, la politique s'élèverait à plus de 600 millions de livres (760 millions de dollars).

Le NAO a indiqué que le gouvernement pourrait activer une clause de rupture qui prendrait effet après trois mois, mais que les paiements antérieurs au Rwanda ne seraient pas recouvrables et que le gouvernement devrait honorer les paiements futurs liés aux personnes relocalisées.

Contestations juridiques

L'organisme de surveillance des dépenses a déclaré que le gouvernement avait reconnu qu'il s'agissait d'une "politique novatrice et à haut risque", et que le coût final dépendrait du nombre de personnes expulsées.

L'année dernière, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé que le programme était illégal, car il violerait les lois britanniques et internationales sur les droits de l'homme en raison des insuffisances du système rwandais.

Malgré la décision de la Cour et l'augmentation des coûts, M. Sunak s'est engagé à poursuivre son action et, dans le but de bloquer d'autres recours juridiques, le gouvernement fait passer au parlement une loi déclarant le Rwanda comme un pays sûr.

L'opinion publique

Sunak a investi énormément de capital politique dans cette politique et espère que si les vols d'expulsion partent avant les élections prévues dans le courant de l'année, cela donnera un coup de pouce à son parti conservateur, qui est en mauvaise posture dans les sondages d'opinion.

De nombreux demandeurs d'asile qui arrivent en Grande-Bretagne sur de petits bateaux disent fuir les guerres et les abus au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, et la plupart d'entre eux obtiennent le statut de réfugié.

Mais le gouvernement britannique affirme qu'environ 90 % des personnes qui font le voyage sont des hommes, et que beaucoup d'entre eux sont des migrants économiques plutôt que de véritables réfugiés. Depuis le début de l'année, 2 255 demandeurs d'asile sont arrivés en Grande-Bretagne à bord de petits bateaux.

