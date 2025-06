Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, regrette profondément le recours à la violence qui a entraîné des morts et des blessés au Tchad.

Des tirs nourris ont été entendus mercredi à N'Djamena, la capitale, près du siège du PSF, parti d'opposition, a déclaré un témoin à Reuters, après que plusieurs personnes ont été tuées lors d'affrontements antérieurs près du bâtiment de l'agence de sécurité intérieure du pays.

L'opposant tchadien Yaya Dillo tué par l'armée dans un climat de vive tension à N’djamena

L'opposant tchadien Yaya Dillo a été tué mercredi lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité, a déclaré le procureur Oumar Mahamat Kedelaye.

Le Président de la Commission réitère le principe immuable de l’Union africaine, celui du règlement pacifique des différends et, à l’occasion, l’impérieuse nécessité pour le Tchad de renouer de façon authentique avec le dialogue inclusif de toutes les forces politiques, sociales, civiles et militaires pour un avenir de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée.

"Je présente ses sincères condoléances aux familles des disparus, et souhaite prompt rétablissement aux blessés", ajoute le président Faki.

Farouche opposant au président de la transition Mahamat Idriss Deby Itno, dont il est le cousin, Yaya Dillo a dénoncé une "mise en scène" concernant les allégations de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême.

Ces incidents ont eu lieu au lendemain de l'annonce de la date de l'élection présidentielle au Tchad. Le président Déby et Yaya Dillo ont tous l'intention d'y prendre part, selon plusieurs sources.

Les forces d'opposition craignent la perpétuation d'une "dynastie Déby" dans le pays d'Afrique centrale.

À 37 ans, Mahamat Idriss Déby Itno avait été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de la transition, après la mort de son père Idriss Déby Itno, mortellement blessé par des rebelles au front.

