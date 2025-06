Les manifestants et la police étaient armés lorsque les affrontements ont éclaté jeudi dans la ville minière de Kinjor, selon le ministre de l'information et de la culture, Jeronlinmek Piah.

Il a déclaré aux journalistes que le décès faisait l'objet d'une enquête et que 18 manifestants avaient été arrêtés.

Les manifestations font suite à une demande du législateur du district minier, Mohammed Dosii, qui a demandé mardi le retrait immédiat des gardes armés dans la communauté et dans la mine d'or exploitée par la Bea Mountain Mining Company.

"Notre peuple doit pouvoir circuler librement et l'armée doit se trouver dans les casernes et non parmi les civils", a déclaré M. Dosii à la Chambre des représentants. Il a ajouté que les officiers armés contractuels donnaient la priorité aux intérêts des sociétés étrangères qui épuisent les richesses minérales du Liberia, plutôt qu'à la sécurité de ses citoyens.

Piah, le ministre de l'information, a imputé lors d'une conférence de presse jeudi le mécontentement dans le secteur minier à l'administration précédente, dirigée par l'ancien président George Weah qui a perdu les élections en novembre dernier face à Joseph Boakai.

M. Weah a été élu en 2017 après avoir promis de lutter contre la corruption et la pauvreté et de favoriser le développement des infrastructures. Il s'agit du premier transfert démocratique de pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest riche en minerais depuis la fin des guerres civiles qui se sont succédé entre 1989 et 2003 et qui ont fait quelque 250 000 morts.

M. Boakai, 78 ans, a fait campagne en promettant de sauver le Liberia de ce qu'il appelle le leadership raté de M. Weah. Le Liberia a connu de nombreuses protestations concernant son secteur minier, riche en or, en minerai de fer et en diamants, principalement en raison des mauvaises conditions de travail et de l'impression que les travailleurs étrangers bénéficient de plus d'opportunités que les ressortissants libériens.