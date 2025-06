Par Lemlem Hussien

Ces dernières années, le monde de l'artisanat a connu une recrudescence d'artistes amateurs en pâte polymère.

Cet essor est principalement dû à la pandémie de Covid-19, qui a poussé de plus en plus de personnes à se lancer dans l'artisanat artistique pour préserver leur santé mentale, passer le temps et transformer leurs passe-temps et leurs activités secondaires en petites entreprises rentables.

La pâte polymère a officiellement pris son envol et est devenue populaire parmi les amateurs et les artistes de renom, avec une augmentation de la créativité due au pouvoir des médias sociaux qui stimulent le partage des connaissances, l'inspiration et les ventes en ligne.

Elle a également gagné en popularité en raison de sa durabilité, de son prix abordable et de sa légèreté, qui permettent aux créateurs de plonger dans un monde d'activités artistiques illimitées.

Qu'est-ce que la pâte polymère ?

Il s'agit d'un matériau de modelage fabriqué à partir d'un polymère synthétique, le chlorure de polyvinyle (PVC). Ce type d'argile peut être moulé, façonné et cuit pour former à peu près tout.

Par "tout", j'entends tout ce que votre imagination peut prendre, qu'il s'agisse d'objets à porter comme des bijoux, des perles et des boutons, de créatures et de personnes comme de mignonnes petites figurines ou des sculptures complexes et réalistes de personnes que vous aimez, de décorations comme des verres, des vases, des œuvres d'art murales, des pots de fleurs, etc.

La pâte polymère se décline en différentes couleurs, qui sont vives et amusantes. Elle ne nécessite pas d'outils spécialisés. Vous pouvez commencer avec la plupart des outils ménagers, et des personnes de tous âges et de tous niveaux de compétence peuvent travailler avec succès sur ces produits pour diverses expressions artistiques.

Des débuts modestes

À l'origine, la pâte polymère ne jouissait pas d'une reconnaissance et d'une popularité aussi larges, et il lui a fallu des décennies pour s'imposer dans le monde de l'art.

Le matériau a été découvert pour la première fois par une célèbre créatrice de poupées allemande, Käthe Kruse, à la fin des années 1930, en tant que sous-produit de la production pétrolière.

Elle avait expérimenté ce nouveau composé étrange dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau pour ses créations de poupées, mais elle l'avait mis de côté parce qu'il ne répondait pas à ses besoins.

Quelques années plus tard, la fille de Kruse, Sofie Rehbinder, a redécouvert la substance abandonnée et a commencé à réexaminer ses propriétés en y ajoutant à la fois un plastifiant et de la couleur.

Elle finit par mettre au point une pâte à modeler utilisable. Elle a créé le nom de marque "Fimoik", en combinant son surnom "Fifi" avec les mots "modelage" et "mosaïque".

Le produit était initialement vendu dans les magasins de jouets, mais il a été racheté par une société en 1964, présenté sous le nom de "FIMO", puis absorbé par Staedtler en 1978.

FIMO est devenu un terme générique bien connu pour désigner une sorte d'argile polymère.

En outre, ce nouveau matériau d'art a également été développé indépendamment ailleurs aux États-Unis, comme c'est souvent le cas dans le monde de l'art et de l'invention.

Un chimiste d'une entreprise américaine a eu l'idée d'utiliser l'argile comme composé de transfert thermique pour éloigner la chaleur des noyaux des transformateurs électriques. Cependant, l'utilisation de l'argile s'est avérée infructueuse et son potentiel artistique n'a pas été reconnu.

Jusqu'au jour où la fille du directeur, qui visitait le laboratoire, a fini par trouver le matériau et en a sculpté un éléphant.

Finalement, Sculpey a été créé en 1967 pour être utilisé dans l'art et l'artisanat, principalement comme matériau de modelage blanc pour les enfants.

En outre, ce n'est qu'au milieu des années 1980 que les artistes ont commencé à reconnaître le potentiel de ce matériau en tant que matériau d'art.

Pourquoi choisir la pâte polymère ?

Pour ma part, j'ai découvert la pâte polymère en tant que matériau pour la fabrication de bijoux il y a deux ans. Cependant, je me suis rendu compte que je l'avais découverte lorsque j'étais jeune fille.

Un souvenir est apparu : j'avais l'habitude de ramener des blocs d'argile polymère de l'école à la maison pour jouer et sculpter différents animaux et objets.

Je me souvenais des taches de couleur sur les poches de mon uniforme blanc et mes mains n'oubliaient pas la sensation qu'elles procuraient.

La pâte polymère est un matériau malléable et facile à manipuler, qui ne nécessite pas beaucoup d'outils pour commencer.

Le coût de démarrage est faible, car contrairement à la poterie traditionnelle, qui nécessite des fours à haute température, l'argile polymère nécessite des fours à basse température que l'on trouve à la maison.

Vous pouvez commencer à explorer l'argile polymère après en avoir acheté un ou deux blocs dans des magasins d'artisanat ou des boutiques en ligne, avec des articles de cuisine disponibles tels que des rouleaux à pâtisserie en acrylique, des emporte-pièces, une machine à pâtes, du film plastique, des pinceaux, des outils de sculpture, des carreaux de céramique, toutes sortes de lames fines, des éplucheurs, etc.

Toute âme curieuse, enfants et adultes, peut créer et guérir avec n'importe quel four à portée de main et peut fabriquer des bijoux portables dès la première séance avec un niveau de réussite gratifiant.

Un artisan enthousiaste peut atteindre un nouveau niveau artistique grâce à l'exploration, avec de nouvelles compétences qui ouvrent d'infinies possibilités créatives.

Grâce à la technologie actuelle, il est possible d'apprendre de nouvelles méthodes et compétences liées aux créations en pâte polymère sur YouTube et sur de nombreux blogs en ligne.

Impact sur l'environnement

J'adore travailler avec la pâte polymère, mais malheureusement, comme toute matière synthétique, elle présente des risques pour la sécurité et l'environnement.

Comme le PVC, un plastique mélangé à divers matériaux de remplissage, pigments et additifs, est son principal ingrédient, il consomme des ressources naturelles non renouvelables lors de sa production.

Par conséquent, son empreinte carbone suscite des inquiétudes. D'un autre côté, le PVC est un matériau très durable et très facile à adopter, qui peut être réutilisé de nombreuses fois et qui, lorsqu'il est utilisé dans l'argile polymère, permet une production presque sans déchets.

D'une certaine manière, la pâte polymère peut être considérée comme un outil écologique si elle est utilisée et éliminée correctement.

En outre, le durcissement de la pâte polymère nécessite très peu d'énergie ; elle peut durcir en seulement 20 minutes au four pour devenir une œuvre d'art d'archivage presque permanente. Les pièces finies peuvent également être transmises à d'autres personnes plutôt que de finir à la poubelle.

De plus, la pâte polymère n'est pas biodégradable, mais les chutes de pâte polymère peuvent être recyclées pour fabriquer de nouveaux objets (rembourrés, peints à l'acrylique ou même transformés en pièces de mosaïque) sans nuire à l'environnement.

Si vous brûlez de la pâte polymère, ventilez votre environnement et nettoyez soigneusement votre four, elle libère des molécules chimiques volatiles qui sont nocives pour la santé. C'est un autre inconvénient. Toutefois, si vous suivez les instructions de l'étiquette et la température de durcissement, cela ne devrait jamais se produire.

Les adultes et les enfants peuvent utiliser la pâte polymère en toute sécurité, car elle est considérée comme non toxique. Toutefois, il est toujours recommandé de lire les étiquettes et les consignes de sécurité avant d'utiliser tout matériel d'artisanat.

En général, comparé à d'autres matériaux d'artisanat tels que le plastique ou le métal, son impact sur l'environnement est relativement faible. C'est pourquoi la pâte polymère est le choix idéal si vous êtes à la recherche d'un support créatif écologique, durable et polyvalent.

Le marché africain en expansion

Alors que la pâte polymère est à son apogée ailleurs dans le monde, elle est encore peu connue dans de nombreuses régions d'Afrique. Pourtant, les possibilités offertes aux artisans et aux entrepreneurs sont innombrables.

S'inspirant des motifs africains vibrants et complexes, les capacités de caméléon de l'argile polymère peuvent émuler n'importe quel matériau qu'un artiste souhaite représenter dans son œuvre, offrant ainsi des créations artisanales qui attirent l'attention.

Une gamme unique de possibilités s'offre aux artisans africains qui souhaitent modifier leurs œuvres avec des effets d'imitation, notamment des pierres semi-précieuses, du verre, des métaux précieux, du bois et d'autres matériaux organiques.

Les quilteuses peuvent utiliser la pâte polymère pour obtenir des accents dimensionnels ; les tricoteuses peuvent l'utiliser pour fabriquer des boutons personnalisés ; les métallurgistes peuvent l'utiliser comme une alternative moins coûteuse aux pierres ; et les travailleurs du bois, les artistes de la calebasse, les vanniers, les artistes du livre, les scrapbookers et les artistes du papier peuvent l'utiliser pour des incrustations et des accents.

De nombreux artistes de poupées, sculpteurs, illustrateurs, mosaïstes, artistes décorateurs et créateurs de bijoux peuvent également en faire leur principale source d'inspiration.

En outre, les fabricants et les distributeurs de pâte polymère ont de grandes opportunités à saisir, car la demande de produits artisanaux est en hausse et l'appétit des consommateurs pour les bijoux fantaisie et de mode semble plus vorace que jamais.

Aujourd'hui, la pâte polymère est le support de prédilection des fabricants de bijoux d'imitation. Elle répond à la demande de bijoutiers attrayants à un coût relativement faible.

L'auteur, Lemlem Hussien, est une pharmacienne érythréenne de métier et une artiste dans l'âme. Elle est également rédactrice indépendante et entrepreneuse.

