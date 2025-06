La FIFA est opposée à la proposition de l'International Football Association Board d'introduire des "cartons bleus", a déclaré le Président Gianni Infantino, ajoutant qu'il n'était pas au courant de l'idée avant qu'elle ne devienne publique.

La proposition de l'instance dirigeante du football d'introduire des "cartons bleus", qui donne aux arbitres le pouvoir d'exclure des joueurs pendant 10 minutes pour dissidence ou faute cynique, a été discutée avec la FIFA lors de l'assemblée générale annuelle de l'IFAB en Écosse.

"Il n'y aura pas de carton bleu au niveau de l'élite. C'est un sujet qui ne nous intéresse pas", a déclaré Infantino aux journalistes vendredi, à son arrivée à la réunion de l'IFAB à Loch Lomond, en Écosse.

Lire aussi

Les agents de football perdent leur "match" contre la FIFA

"La FIFA est totalement opposée aux cartes bleues. Je n'étais pas au courant de ce sujet - en tant que président de la FIFA. Je pense que la FIFA a son mot à dire au sein de l'IFAB. Si vous voulez un titre, 'c'est le carton rouge au carton bleu".

"Nous sommes toujours ouverts aux idées et aux propositions. Nous sommes toujours ouverts aux idées et aux propositions, mais une fois qu'on les a examinées, il faut aussi protéger l'essence et la tradition du jeu. Il n'y a pas de carte " bleue ".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp