Fahrettin Altun s’est rendu, vendredi, à l'exposition "Rêves à l'épreuve des balles : exposition des enfants artistes de Gaza", organisée par la direction de la Communication de Turquie.

Il a déclaré que le Forum de la Diplomatie d'Antalya avait été lancé comme l'une des marques de diplomatie publique internationale les plus importantes de la Turquie et avait déjà accueilli de nombreux dirigeants.

"Dans ce forum, nous avons voulu exposer la question de Gaza, qui est véritablement l'une des blessures saignantes du monde actuel, aux invités internationaux venant ici, à travers une exposition innovante", a-t-il fait savoir.

"L'exposition des œuvres d’enfants artistes de Gaza sera inaugurée par notre président (Recep Tayyip Erdogan) et les autres dirigeants", a-t-il ajouté.

Le directeur de la communication a souligné que l'exposition révèle essentiellement la "grande cruauté" commise par Israël lors de l'Opération Plomb Durci en 2009.

"Ces tableaux dévoilent, en fait, comment l'oppression exercée par Israël est une oppression historique", a-t-il spécifié.

"En parcourant l'exposition, encore ouverte aujourd'hui ici et à Taksim (Istanbul), vous pouvez clairement constater que, malheureusement, Israël a utilisé des bombes au phosphore, ce jour-là, bombardé des civils, tué des enfants et des femmes, et massacré des civils et des travailleurs de la santé", a-t-il critiqué.

Besoin de coopération mondiale

Altun a regretté que les enfants aient également été témoins de ces massacres.

"Nous avons vraiment essayé de le montrer dans notre exposition grâce à des méthodes d'affichage numérique, des méthodes innovantes et des méthodes d'art numérique. Ici, nous avons vraiment voulu exposer la cruauté à Gaza au monde entier, à travers les yeux des enfants, de manière très directe", a expliqué l'officiel.

"De cette manière, nous voulons véritablement dénoncer la persécution d'une part, et d'autre part, montrer la lutte de la Turquie contre cette persécution à l'ensemble du monde de manière claire, afin d'empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent", a-t-il ajouté.

“Pour empêcher de telles persécutions, le monde entier devrait coopérer et œuvrer pour la vérité et la justice”, a exhorté l'officiel.

