La première dame de Turquie, Emine Erdogan, a visité l'exposition "Culinary Journey to Anatolian Centenary Flavours" avec les conjoints des dirigeants participant au forum diplomatique d'Antalya.

Pour sa troisième édition, le forum a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des diplomates, des chefs d'entreprise, des universitaires et des groupes de réflexion, avec divers panels et expositions couvrant un large éventail de sujets.

Le deuxième jour, samedi, le forum a accueilli l'exposition "Voyage culinaire aux saveurs du centenaire de l'Anatolie", offrant aux participants un espace pour explorer les produits avec indication géographique et l'artisanat tissé.

La première dame turque a visité l'exposition en compagnie de l'ancienne présidente croate Kolinda Grabar Kitarović, de l'épouse du premier ministre de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) Zerrin Ustel, de l'épouse du président de la RTCN Sibel Tatar, de la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération Grace Naledi Mandisa Pandor, et de l'épouse du président serbe Tamara Vucic.

La première dame et les fonctionnaires qui l'accompagnaient ont présenté aux invités des vêtements et des accessoires ornés de motifs, de dessins et de couleurs traditionnels.

Les invités ont également visité des stands présentant des produits certifiés par une indication géographique de l'Union européenne, accompagnés par la première dame turque.

Ces interactions ont eu lieu dans le cadre du forum diplomatique d'Antalya, qui propose un échange culturel par le biais d'articles marqués géographiquement et d'artisanat tissé.

