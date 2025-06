Par Brian Okoth

Lorsque j'ai grandi dans les années 1990 et au début des années 2000 dans un quartier modeste de la ville portuaire de Mombasa, au Kenya, les films jouaient un rôle majeur dans notre divertissement - sans doute plus que dans celui des enfants d'aujourd'hui.

L'industrie cinématographique américaine avait déjà pris son essor. Pour de nombreux Africains, les décors étrangers "fantaisistes" étaient difficiles à comprendre.

C'est alors que sont apparus les films nigérians, que l'on appellera plus tard les films de Nollywood, un nom modifié par rapport aux films hollywoodiens américains.

Les films de Nollywood reflétaient le cadre africain, influençaient notre comportement, nous présentaient la riche industrie du divertissement du Nigeria et créaient des idoles que nous souhaitions imiter.

La comédie : un art réservé à quelques-uns

Alors que de nombreux films étaient axés sur les thèmes de l'amour, de la jalousie et de l'argent, quelques-uns ont emprunté la voie de la comédie, sans doute pour la raison évidente qu'il n'est pas facile de faire rire les gens.

Une étude publiée par l'université de Floride indique qu'une personne souhaitant jouer dans une comédie doit faire appel à cinq principes - la réalité, l'intensité, l'incongruité, la tension et la technique - si elle veut réussir dans cet art.

Pour la réalité, l'étude précise que "quelle que soit l'étrangeté ou l'absurdité de la situation, un personnage doit être ancré dans la vérité de la réalité humaine".

En ce qui concerne l'intensité, l'étude indique que "les besoins et les désirs du personnage comique doivent être plus aigus, plus profondément ressentis et plus agressivement poursuivis que ceux du personnage dramatique".

"Faire le contraire"

A propos de l'incongruité, l'étude indique que le public trouve naturellement de l'humour dans les comportements absurdes. "Le travail de l'acteur dans une comédie devrait consister à multiplier ces moments de renversement en jouant (faisant) ou en se comportant à l'opposé de ce que le public attend du personnage dans une situation donnée", indique l'étude.

Ensuite "chaque blague est un acte qui consiste à faire monter la tension puis à la relâcher". L'étude ajoute qu'une "tension agréable" est créée dans le public lorsqu'il veut savoir ce qui va se passer ensuite.

Enfin, pour l'aspect technique, un acteur doit trouver un équilibre entre le travail intérieur nécessaire pour rendre le personnage "vrai" ou "réel" et le travail extérieur consistant à rester consciemment impliqué dans l'exécution de la comédie et dans les circonstances extérieures de la pièce.

Peu d'acteurs sont capables de répondre simultanément aux cinq exigences de la comédie et de faire rire les gens à pleins poumons.

Un groupe d'élites

Au Nigeria - et en Afrique par extension - les noms qui viennent à l'esprit sont John Okafor, Nkem Owoh, Osita Iheme, Sam Loco Efe et Patience Ozokwor. Le groupe d'élites compte certainement d'autres noms, mais les acteurs doués pour la comédie restent tout de même innombrables.

John Okafor, alias Mr Ibu, n'était pas "un acteur comme les autres". Pendant plus de 40 ans, il a fait rire les gens. Et sa comédie était toujours fraîche. Un jour, il joue habillé en femme, mal maquillé, avec un rouge à lèvres rouge mal appliqué, et un autre jour, il est le gardien de sécurité à l'esprit lent, qui a du mal à comprendre les instructions de base en anglais.

Un esprit d'excellence

Dans d'autres films, il aime énormément la nourriture, tandis que dans un autre, il a du mal à comprendre l'expression "laver et porter". Qu'a-t-il fait après avoir demandé conseil à son fils (Osita Iheme) ? Il a lavé le vêtement et l'a porté en public alors qu'il était encore dégoulinant d'eau. M. Ibu n'a jamais répété une blague dans ses films suivants, bien qu'il ait joué dans au moins 200 productions.

C'est pour cet esprit d'excellence qu'il a remporté des dizaines de prix, dont l'Africa Movie Academy Award du meilleur acteur dans un rôle principal et le prix du meilleur acteur dans une comédie aux African Comedy Awards. Le 2 mars, l'acteur vétéran s'est reposé après des mois de maladie.

Le décès

La Guilde des acteurs du Nigeria a déclaré samedi que le père de trois enfants est décédé d'un arrêt cardiaque dans un hôpital de Lagos, la capitale commerciale du Nigeria. En novembre 2023, sa famille a annoncé que la jambe de l'acteur avait dû être amputée pour lui sauver la vie.

Dimanche, le ministre nigérian de l'art, de la culture et de l'économie créative, Hannatu Musa Musawa, a affirmé que la mort de M. Ibu était "très malheureuse et triste pour nous tous dans l'industrie du divertissement".

Même si l'Afrique pleure cet homme de 62 ans, le monde est reconnaissant de l'avoir vu sur nos écrans, car il n'était pas "un acteur comme les autres".

