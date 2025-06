Par Coletta Wanjohi

Antalya, Turquie

Les pays africains participant au forum diplomatique d'Antalya, à Antalya, en Turquie, ont appelé à davantage de solutions diplomatiques afin de désamorcer les crises dans le monde.

"La diplomatie est très importante pour nos nations", a déclaré Leonard Boiyo, ambassadeur du Kenya en Turquie, à TRT Afrika.

"Le Kenya joue un rôle essentiel dans différentes formes de diplomatie, nous avons longtemps contribué à la région et au-delà. Nous avons contribué aux missions de maintien de la paix et c'est pour cette raison que le Kenya a été mandaté pour diriger le soutien multinational à la sécurité en Haïti, compte tenu des problèmes actuels dans ce pays", a ajouté M. Boiyo.

Le Forum diplomatique d'Antalya, un événement annuel, se tient sous le thème : "Faire progresser la diplomatie en période de troubles". Il en est à sa troisième édition.

Il s'agit d'une plateforme où les pays discutent franchement des défis qui affectent leur développement.

"Si nous parlons d'infrastructures, d'éducation et de progrès technologiques alors que les gens vivent dans la pauvreté, cela n'a aucun sens", a déclaré Peya Mushelenga, ministre des relations internationales et de la coopération de la Nambie.

Le Sud-Soudan a fait part de ses inquiétudes quant à l'utilisation par les Nations unies de sanctions à l'encontre des pays en développement, estimant qu'elles décourageaient le développement.

"Certaines entités sont intéressées par les sanctions et utilisent les Nations unies", a déclaré James Morgan, ministre soudanais des Affaires étrangères, à TRT Afrika. En mai 2023, les Nations unies ont prolongé d'un an les sanctions contre le Sud-Soudan. Ces sanctions comprennent le gel des avoirs, l'interdiction de voyager pour certains responsables et un embargo sur les armes.

Le Sud-Soudan accuse les sanctions d'être à l'origine de ses difficultés économiques."Nous pensons que les Nations unies devraient apporter la prospérité au monde, car c'est pour cela qu'elles ont été créées. L'horreur de la Seconde Guerre mondiale devrait rappeler aux Nations unies qu'elles ont été créées pour maintenir la paix dans le monde", ajoute M. Morgan.

Le Soudan, qui est confronté à un conflit interne depuis avril 2023, a assuré les participants au forum qu'il était toujours déterminé à faire taire les armes dans le pays.

Les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont provoqué une crise humanitaire qui a forcé plus de huit millions de personnes à quitter leur foyer. Environ 1,5 million de réfugiés ont trouvé refuge dans les pays voisins, comme le Tchad, l'Égypte et le Sud-Soudan.

" Nous restons attachés à la paix. La guerre ne mènera à rien. Je suis d'accord avec le slogan de ce forum selon lequel la diplomatie est la plus importante", a déclaré Ali Elsadig Ali Hussien, ministre des Affaires étrangères par intérim du Soudan. Le forum a mis en évidence la nécessité d'un effort concerté pour lutter contre l'insécurité."Le terrorisme n'est pas seulement un problème africain, c'est un problème mondial.

Si nous voulons nous y attaquer, nous devons le faire à l'échelle mondiale, faute de quoi nous n'y parviendrons pas", a déclaré Verónica Nataniel Macamo Dlhovo, ministre mozambicaine des affaires étrangères.

"Il y a beaucoup de crises en cours, nous voyons des problèmes en Ukraine, en Palestine, mais aussi au sein de notre propre continent africain, nous avons des défis de paix et de sécurité dans certains pays", a confié Bineta Diop, l'envoyée spéciale de l'UA pour la paix et la sécurité des femmes, à TRT Afrika.

"La grande question est de savoir comment les femmes peuvent contribuer. C'est de cette question que nous discutons ici à Antalya", a ajouté Mme Diop. "Je plaide donc pour que nous ayons des actions collectives que nous soyons capables de mener à bien. Mme Diop a suggéré que chaque pays soit en mesure de se donner un critère sur la manière de mettre en œuvre les discussions menées lors du forum diplomatique d'Antalya.

"Nous devrions nous évaluer et nous demander ce que nous avons fait pour nous assurer que chacun d'entre nous promeut l'agenda des femmes en matière de paix et de sécurité et rendre compte activement de ce que nous avons fait", a-t-elle réitéré à TRT Afrika.

"Pour moi, Antalya est un bon forum, excellent, mais l'année prochaine, nous devrons rendre des comptes".

