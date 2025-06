Par Mustapha Musa Kaita

Plus d'une semaine après que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a levé les sanctions économiques imposées au Niger, au Mali et à la Guinée, les rapports indiquent que peu de choses ont changé sur le terrain, notamment en ce qui concerne la normalisation de la circulation transfrontalière des biens et des services.

La CEDEAO avait imposé des sanctions au Niger, au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso afin de faire pression sur ces pays pour un retour à la démocratie après des coups d'État militaires.

Les sanctions comprenaient le gel des finances des juntes, la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'interruption de l'approvisionnement en électricité du Niger par le Nigeria voisin.

Après de longues discussions, le bloc régional a levé les sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée le 24 février, sans rien dire du Burkina Faso.

Une question administrative

Cette décision intervient alors que la CEDEAO prône le dialogue avec les juntes des pays qui, à l'exception de la Guinée, ont tous annoncé leur retrait de l'Union.

La levée des sanctions était censée apaiser les tensions politiques et les difficultés économiques. Mais les frontières du Niger avec le Nigeria et le Bénin, par exemple, restent fermées.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, estime que les obstacles à la réouverture des frontières seront bientôt otés, conformément à la levée des sanctions.

« Si les frontières restent fermées, il pourrait s'agir simplement d'une question administrative. Comme vous le savez, les décisions sont prises et avant qu'elles ne se répercutent au niveau du terrain, cela peut prendre un certain temps ou un jour ou deux, mais la décision politique a été prise d'ouvrir toutes les frontières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger", a déclaré M. Touray à TRT Afrika lors du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie.

''Je veux croire qu'il s'agit d'une simple question administrative qui devrait être résolue très prochainement'', a déclaré le fonctionnaire de la CEDEAO.

Les juntes du Mali, du Niger et de la Guinée n'ont pas encore commenté publiquement la levée des sanctions de la CEDEAO. Mais elles se sont plaintes que les mesures étaient injustes et nuisaient à leurs populations.

Considération humanitaire

« Les sanctions ont été imposées pour une raison, et la décision de les lever, en particulier les sanctions contre le Niger, est basée sur des considérations humanitaires", a expliqué M. Touray.

Comme vous le savez, nous sommes en période de carême, le Ramadan approche et nous estimons que les sanctions devraient être levées pour s'assurer que leur impact sur la population n'est pas aussi fort qu'il pourrait l'être", a-t-il ajouté.

L'organisation régionale d'Afrique de l'Ouest a été confrontée à de nombreux défis ces dernières années, notamment une vague de coups d'État militaires depuis 2020.

"Nous devons réexaminer notre approche actuelle de la recherche de l'ordre constitutionnel dans nos États membres", a déclaré le président nigérian Bola Tinubu et président en exercice de la CEDEAO lors du récent sommet de l'organisation à Abuja.

M. Tinubu a exhorté les pays qui quittent la CEDEAO à revenir sur leur décision et à "ne pas percevoir notre organisation comme un ennemi".

Des questions ont été soulevées quant à l'efficacité de la CEDEAO et à son avenir après que trois de ses membres dirigés par une junte - le Mali, le Burkina Faso et le Niger - ont annoncé un retrait collectif sans précédent de l'organisation, l'accusant d'un traitement injuste et "inhumain".

La CEDEAO, une réussite majeure

Le président de la Commission a déclaré que le groupe avait toutefois réalisé de nombreux progrès au cours de son existence depuis 1975, citant la politique de libre circulation de la région, qui, selon lui, est la première du genre en Afrique.

Il l'a décrit comme une "réalisation majeure" car les citoyens des pays de la CEDEAO se déplacent sans obligation de visa, ce qui favorise l'intégration économique et sociale.

Il a déclaré que les défis dans les organisations comme la CEDEAO sont toujours inévitables. « Je crois que la force de la Communauté ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais principalement dans sa capacité à résoudre ces problèmes", a-t-il souligné.

La CEDEAO a menacé de recourir à la force suite au coup d'État de juillet 2023 au Niger, qui a porté au pouvoir le général Abdourahmane Tiani. Elle exigeait de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum.

Cela a incité les pays voisins du Niger dirigés par la junte - le Mali et le Burkina Faso - à lui venir en aide et à annoncer collectivement une alliance de sécurité visant à se défendre mutuellement. Après des mois de tensions, la CEDEAO a annulé la décision d'intervention militaire en faveur d'un dialogue avec la junte.

Des problèmes multiples

M. Touray a une fois de plus appelé les membres mécontents de la CEDEAO à saisir l'opportunité de dialogue offerte par l'organisation, qu'il a décrite comme la ''meilleure façon de résoudre les problèmes''.

Selon le haut fonctionnaire de la CEDEAO, travailler ensemble aidera les 15 pays d'Afrique de l'Ouest à faire face à leurs problèmes communs, y compris la crise économique et l'insécurité, en particulier dans la région du Sahel.

Divers groupes armés, dont Daesh et Boko Haram, continuent de déchaîner des violences meurtrières dans plusieurs pays comme le Nigeria, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, entraînant des milliers de morts et des déplacements massifs.

« L'insécurité est notre principale préoccupation en Afrique de l'Ouest", a-t-il déclaré.

Le terrorisme est un moteur d'insécurité, les changements anticonstitutionnels de gouvernement sont un moteur d'insécurité, le crime organisé et le climat sont tous des moteurs d'insécurité", a-t-il expliqué.

La CEDEAO se tourne vers l'intérieur

La CEDEAO est en train de revoir sa stratégie de sécurité afin de pouvoir proposer des solutions nationales aux problèmes de sécurité, a déclaré M. Touray.

Dans le cadre de son plan d'action, la CEDEAO souhaite que ses membres lui donnent plus de pouvoir pour utiliser les forces armées afin de lutter contre l'insécurité dans la région et pour financer ses opérations de sécurité en interne.

Toutefois, cela ne signifie pas que l'organisme régional n'aura pas besoin du soutien de partenaires extérieurs, a ajouté le fonctionnaire.

Nous voulons nous assurer que notre paix et notre sécurité sont financées d'abord par nous-mêmes avant de compter sur les autres", a affirmé Omar Touray.

Alors que l'impact du changement climatique continue d'exacerber l'insécurité et les difficultés économiques, la CEDEAO exhorte les principaux pollueurs de la planète à faire plus en matière de financement de l'action climatique. Selon M. Touray, la "justice climatique" n'a pas encore été réalisée, car les problèmes persistent.

