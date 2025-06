La première dame de Turquie a organisé une session de haut niveau sur "les femmes, la paix et la sécurité" du Forum diplomatique d'Antalya.

Le panel, dont la première dame turque Erdogan a été la pionnière, a vu la participation de personnalités renommées samedi, dont l'activiste Tawakkol Karman, Ivana Zivkovic, représentante résidente adjointe et directrice régionale pour la Turquie au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Bineta Diop, envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité à la Commission de l'Union africaine, ainsi que Desislava Radeva, la première dame de Bulgarie, et Tamara Vucic, la première dame de Serbie.

L'activiste Karman a fait remarquer que les femmes ont toujours été les plus touchées par les effets destructeurs des guerres et des conflits, déclarant : "Les femmes qui ont connu des guerres ont également fait preuve de leadership face aux difficultés lorsque des conflits éclatent. Elles ont enduré des épreuves inimaginables, des déplacements, la perte d'êtres chers, des violences sexuelles et l'effondrement de services essentiels".

Se référant aux attaques d'Israël contre Gaza, M. Karman a déclaré : "L'occupation israélienne, la guerre génocidaire en cours contre les Palestiniens, est un triste exemple de la dégradation de l'humanité.

Le mécanisme de tuerie et de destruction mis en place par Israël continue de coûter la vie à des civils à Gaza. L'occupation israélienne est un génocide pour le peuple soumis à la mort, à la faim et au déplacement par les partisans de l'administration américaine et d'autres alliés occidentaux".

La représentante résidente adjointe du PNUD et directrice régionale pour la Turquie, Mme Zivkovic, s'est déclarée honorée de participer au forum, affirmant que l'agenda de la sécurité des femmes est soutenu par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Le soutien aux femmes et aux filles déplacées et réfugiées est au cœur de notre travail dans des situations de crise comme à Gaza, en Ukraine et ailleurs", a déclaré Mme Zivkovic.

"Si nous ne garantissons pas l'égalité, ni la paix ni le développement ne peuvent être durables. Si la moitié de notre société est laissée pour compte dans la réalisation de ses rêves, de ses droits et de ses contributions, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de développement durable ni remplir nos engagements en matière de femmes, de paix et de sécurité", a-t-elle ajouté.

