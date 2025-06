Les dirigeants de la Libye, de l'Algérie et de la Tunisie ont décidé dimanche de se réunir tous les trois mois pour aborder les questions de sécurité et d'économie entre leurs pays.

Selon un communiqué du Conseil présidentiel libyen, le président du Conseil présidentiel libyen Mohammed al-Menfi a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président tunisien Kais Saied lors du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie.

Au cours de la réunion, les récents développements en Palestine et les questions régionales ont été discutés.

Politiques communes

Menfi, Tebboune et Saied ont convenu d'intensifier et de consolider leurs efforts pour surmonter les défis sécuritaires et économiques auxquels leurs pays sont confrontés, en se réunissant tous les trois mois.

Les trois dirigeants ont décidé de tenir la première réunion en Tunisie après le mois de Ramadan.

En 1989, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie ont créé l'Union du Maghreb arabe afin de faciliter les déplacements sans visa, de coordonner la sécurité et de formuler des politiques communes dans divers domaines.

Cependant, en raison de divers désaccords, l'Union n'a pas atteint ses objectifs initiaux.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp