Alors qu'Israël continue de brandir la menace d'un assaut généralisé sur Rafah, l'Égypte a essuyé de nombreuses critiques à la suite d'informations diffusées par les médias selon lesquelles elle préparerait une enceinte fortifiée à sa frontière pour accueillir les Palestiniens qui seraient déplacés par une offensive militaire.

Ces critiques semblent en grande partie exagérées, car l'Égypte reste farouchement opposée à l'expulsion forcée et continue de faire pression sur Israël pour qu'il mette un terme à son invasion. Le pays s'est également préparé de manière pragmatique à une éventuelle violation de sa frontière et a mis au point la logistique nécessaire pour venir en aide aux Palestiniens dans le besoin.

La semaine dernière, en réponse à des articles de presse sur les préparatifs frontaliers, Diaa Rashwan, chef du Service d'information de l'État égyptien (SIS), a déclaré que le déplacement forcé ou volontaire des Palestiniens représenterait "une liquidation définitive de la cause palestinienne et une menace directe pour la souveraineté et la sécurité nationale de l'Égypte".

Des images diffusées par des groupes de surveillance et d'activistes ont montré d'importants travaux de construction du côté égyptien du point de passage de Rafah, notamment des barrières en béton et des travaux de nivellement. Le plus haut diplomate du Caire a toutefois réfuté les allégations selon lesquelles l'Égypte mettait en place un "plan d'urgence" pour accueillir les Palestiniens déplacés.

"Nous ne nous contenterons pas d'hypothèses. Et nous continuerons à appeler tous nos amis, tous ceux qui comprennent les complexités et les dangers associés, à ne pas se contenter d'apporter leur soutien par la rhétorique, mais à indiquer clairement qu'il y aura des conséquences à toute forme de déplacement", a déclaré le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shoukry.

Les réalités du terrain semblent s'accorder sur ce point. Le Caire donne la priorité à la construction d'une "zone logistique" prévue à Rafah pour faciliter l'acheminement d'une aide cruciale. L'impératif d'une assistance sanitaire et humanitaire semble plus important que jamais, alors que le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifie Gaza de "zone de mort".

L'assaut prévu par Israël sur Rafah - où vivent quelque 1,4 million de Palestiniens déplacés à l'intérieur du pays - a également attiré l'attention sur les fortifications frontalières du Caire, qui sont en constante évolution depuis des mois.

Quelques jours après le lancement de l'offensive israélienne sur Gaza en octobre, Le Caire a catégoriquement rejeté toute perspective de "couloirs de sécurité" pour les Palestiniens contraints de fuir l'enclave. Cette position reste inchangée alors que l'Égypte met en garde ses homologues occidentaux et arabes contre les "conséquences" désastreuses de toute forme de déplacement forcé, et déclare qu'un assaut israélien sur Rafah constitue une "ligne rouge" ferme.

L'opposition de l'Égypte à une offensive terrestre israélienne est très importante pour les libertés des Palestiniens. Compte tenu de l'histoire bien documentée d'Israël en matière d'agression et d'expulsion systémiques, il est possible qu'il ne permette jamais aux Palestiniens déplacés de force de rentrer chez eux.

Les horreurs de la Nakba (catastrophe) de 1948, au cours de laquelle 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été chassés de chez eux, constituent un précédent essentiel. Les assurances régionales d'un retour immédiat ne se sont jamais concrétisées.

Le scénario actuel de l'exode est donc totalement inacceptable pour l'Égypte ainsi que pour de nombreux autres pays, dont la Turquie, qui s'oppose aux tentatives de dépeuplement de Gaza et s'est étroitement coordonnée avec Le Caire pour empêcher l'assaut de Rafah.

Toute forme de déplacement massif pourrait facilement devenir permanente, violer le traité de paix israélo-égyptien de 1979 et mettre en péril l'élément vital de la résistance palestinienne : un droit indéniable à la création d'un État.

Le Caire a joué un rôle déterminant dans les négociations critiques sur le cessez-le-feu et reste profondément sceptique quant aux assurances données par Israël contre les débordements transfrontaliers de réfugiés. Au début du mois, l'Égypte a usé de son influence diplomatique auprès des États-Unis, d'Israël et du Qatar pour relancer des pourparlers houleux et continue de coordonner les attentes concernant une éventuelle trêve.

Bien que le processus n'ait pas encore porté ses fruits, les efforts du Caire en faveur d'un compromis contribuent à réfuter l'idée qu'il soutient totalement les déplacements forcés. Si l'objectif final est d'absorber les Palestiniens déplacés à la frontière, il n'est guère logique que l'Égypte s'oppose aux risques de déplacement forcé et rejette une offensive terrestre israélienne de grande envergure.

Cette semaine, devant la Cour internationale de justice (CIJ), l'Égypte a vivement critiqué les politiques israéliennes de déplacement massif, de punition collective et de violence aveugle à l'encontre des Palestiniens, citant l'attaque imminente de Rafah comme une preuve flagrante d'expulsion forcée.

Ces développements remettent en question une hypothèse fondamentale, à savoir que l'Égypte semble construire une "zone tampon" pour les Palestiniens de son côté de la frontière. Une telle construction impliquerait l'acceptation des conséquences d'un éventuel assaut israélien sur Rafah.

L'Égypte reste farouchement opposée au déplacement forcé des Palestiniens et refuse de céder dans sa campagne pour stopper l'offensive israélienne de Rafah. Tout cela met à mal les allégations selon lesquelles l'Égypte se serait résignée aux conséquences de l'assaut.

Il s'agit là d'un changement radical par rapport aux avertissements sévères adressés par l'Égypte aux responsables occidentaux, notamment au secrétaire d'État américain Antony Blinken, selon lesquels il serait tout à fait inacceptable de forcer les habitants de Gaza à se réfugier dans le Sinaï.

De plus, le Caire ne semble pas disposé à accepter les assurances israéliennes contre les déplacements massifs de population. Ces derniers jours, M. Netanyahou a réitéré ses appels à une invasion terrestre de Rafah, a défié la pression internationale et s'est efforcé de convaincre Washington de l'existence d'un plan crédible pour assurer la sécurité des civils dans la ville.

S'adressant à Reuters, un responsable israélien de la défense a déclaré que les Palestiniens ne seraient pas autorisés à retourner dans le nord, contredisant ainsi la position officielle de Tel-Aviv et remettant en cause les possibilités de mouvement et d'assistance à l'intérieur de l'enclave - une considération déclarée du Caire.

Bien avant que l'assaut israélien sur Gaza ne prenne de l'ampleur, la zone frontalière égyptienne disposait déjà de barrières et d'une zone tampon. Cette construction est antérieure à la crise actuelle, ce qui rend difficile l'établissement d'un lien entre les développements de la zone frontalière et une réaction instinctive à l'éventuelle éjection massive de Palestiniens.

Dans l'ensemble, l'Égypte reste farouchement opposée au déplacement forcé des Palestiniens et refuse de relâcher sa campagne pour stopper l'offensive israélienne de Rafah. Tout cela met à mal les allégations selon lesquelles l'Égypte se serait résignée aux conséquences de l'assaut.

L'auteur, Hannan Hussain, est un spécialiste des affaires internationales et un auteur. Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et a été consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Les travaux de M. Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.