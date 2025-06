Les renseignements turcs ont neutralisé Gulsun Silgir, responsable des sections de la jeunesse de l'organisation terroriste PKK/KCK, à Souleimaniye, dans le nord de l'Irak.

Selon des sources sécuritaires, Gulsun Silgir était membre du mouvement de la jeunesse de l'organisation terroriste et a participé à des manifestations depuis 2011.

En outre, Gulsun Silgir organisait des activités de recrutement de jeunes dans les zones rurales de Souleimaniye depuis 2021.

Les terroristes du PKK ont tendance à se retrancher dans le nord de l'Irak pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie.

La Turquie a lancé l'opération Griffe-Serrure en avril 2022, pour cibler les repaires de l'organisation terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque.

Elle a été précédée par les opérations Griffe-Tigre et Griffe-Aigle, lancées en 2020 pour débusquer les terroristes qui se cachaient dans le nord de l'Irak pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

