Des scientifiques ont dévoilé lundi la première étude approfondie d'une dune étoilée, révélant la structure interne de ces caractéristiques géologiques et montrant le temps qu'il a fallu pour que l'une d'entre elles se forme - plus rapidement que prévu, mais un processus qui s'étend sur plusieurs siècles.

L'étude a porté sur une dune étoilée de l'est du Maroc appelée Lala Lallia, qui ne signifie “point sacré le plus élevé" dans la langue berbère locale, située dans le désert du Sahara, dans une petite mer de sable appelée Erg Chebbi, à environ 35 km de la ville de Merzouga, près de la frontière avec l'Algérie.

Lala Lallia s'élève à environ 100 mètres au-dessus des dunes environnantes, mesure environ 700 mètres de large et contient environ 5 millions et demi de tonnes métriques de sable.

Les chercheurs ont utilisé un géo-radar pour pénétrer à l'intérieur de la dune et ont eu recours à la datation par luminescence pour déterminer la durée de formation de Lala Lallia, une méthode basée sur la quantité d'énergie piégée à l'intérieur des grains de poussière.

La réponse : environ 900 ans, avec une accumulation d'environ 6 400 tonnes métriques par an, à mesure que le vent souffle sans relâche le sable dans le désert.

Courbes ondulées

Les dunes étoilées représentent un peu moins de 10 % des dunes des déserts de la Terre et sont les plus hautes, dépassant d'autres types de dunes comme les dunes barchan en forme de croissant et les dunes linéaires droites et longues. Elles ont également été observées sur Mars et sur Titan, la grande lune de Saturne.

"J'ai découvert les dunes étoilées pour la première fois en Namibie il y a 20 ans, et j'ai été immédiatement stupéfait par leur taille", a déclaré le géographe Geoff Duller de l'université d'Aberystwyth au Pays de Galles, coauteur de l'étude publiée dans la revue Scientific Reports.

"Je me souviens très bien de la longue ascension jusqu'au sommet, luttant contre le sable très meuble dans la chaleur de la journée. Je trouve les dunes du désert très belles", a ajouté M. Duller.

"La vue des courbes sinueuses et la façon dont la lumière et l'ombre changent avec le soleil font qu'elles sont toujours différentes, que ce soit dans la fraîcheur du matin, au soleil de midi ou à l'approche du coucher du soleil. Les différentes couleurs de sable dans les différents déserts sont également très frappantes, avec des dunes jaunes, blanches, rouges et même noires dans différentes parties du monde".

Le géo-radar a révélé les couches de la dune de Lala Lallia, montrant comment elle s'est construite au fil du temps par accumulation de sable et comment certaines parties de sa structure interne ressemblent à d'autres types de dunes.

Les plus grandes dunes étoilées

"Les dunes étoilées se forment dans des zones où le régime des vents est complexe, c'est-à-dire où les vents soufflent de différentes directions, et où il y a une accumulation nette de sable, c'est-à-dire des points dans le désert où de grandes piles de sable peuvent être soufflées pour former des dunes géantes", a déclaré Charlie Bristow, sédimentologue à l'université Birkbeck de Londres et coauteur de l'étude.

Les chercheurs ont également déterminé que Lala Lallia se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 0,5 mètre par an.

Si l'on connaît aujourd'hui de nombreuses dunes étoilées, on n'en a trouvé qu'une seule, ancienne, conservée sous forme de grès dans les archives géologiques, datant d'environ 250 millions d'années, en Écosse. En révélant leur structure interne, les chercheurs ont déclaré que leurs résultats serviraient de guide aux géologues pour identifier d'autres vestiges de grès d'anciennes dunes étoilées.

Les plus grandes dunes étoilées de la planète se trouvent dans le désert de Badain Jaran, dans l'ouest de la Chine.

On trouve également des dunes étoilées dans des endroits tels que la mer de sable du Namib en Namibie, de grandes mers de sable en Algérie telles que le Grand Erg Oriental et le Grand Erg Occidental, et le Rub' al Khali en Arabie saoudite. En Amérique du Nord, le parc national des Great Sand Dunes, dans le Colorado, en contient une série.

"Elles forment des paysages extraordinaires et impressionnants", a déclaré M. Bristow. "Vues du sol, elles peuvent être intimidantes, comme des montagnes de sable mobiles.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp