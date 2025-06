Par Coletta Wanjohi

Le forum diplomatique d'Antalya a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des diplomates, des chefs d'entreprise, des universitaires et des groupes de réflexion. Diverses tables rondes et expositions ont été organisées sur un large éventail de questions politiques, économiques, éducatives et culturelles.

Des représentants de plus de 140 pays, dont de nombreux pays africains, ont participé à l'événement qui s'est déroulé à Antalya, ville de la côte méditerranéenne de la Turquie.

Des expositions d'artisanat et d'objets culturels ont été organisées, ainsi qu'un forum international.

Le forum diplomatique d'Antalya a été l'occasion d'échanges culturels entre des personnes de différentes régions du monde par le biais de l'art et de l'artisanat.

La poterie, le travail du métal, la sculpture, l'architecture, l'art textile sont quelques-unes des formes d'art visuel dans les pays africains.

Les différentes formes d'art contribuent à préserver l'identité et le patrimoine uniques du continent et de ses habitants.

De nombreux invités ont pris le temps de visiter les différentes expositions d'art au Forum diplomatique d'Antalya.

Le forum de cette année comprenait des dizaines de panels de discussion ainsi que diverses expositions d'art et de technologie.

