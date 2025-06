Maria Branyas Morera, la personne la plus âgée au monde, a fêté lundi son 117e anniversaire en Catalogne (Espagne).

"La vieillesse est une sorte de sacrement. On perd l'ouïe, mais on entend plus parce qu'on entend la vie, pas les bruits... À la lumière de la mort, la vie prend un poids spécifique, plus définitif", a-t-elle posté lundi sur son compte X, citant le théologien catholique Pedro Casaldaliga.

Le livre Guinness des records lui a décerné le titre de doyenne des vivants en janvier 2023, suite au décès de la Française Lucile Randon, âgée de 118 ans.

Née à San Francisco en 1907 de parents catalans, elle est retournée vivre avec sa famille en Espagne à l'âge de huit ans. Pendant le voyage transatlantique, elle est devenue sourde d'une oreille et son père est mort de la tuberculose.

Selon Guinness, elle vit dans la même maison de retraite depuis 23 ans et se porte bien.

Outre ses problèmes d'audition et de mobilité, elle n'a pas d'autres problèmes de santé physique ou mentale et est soumise à des tests scientifiques par des chercheurs qui espèrent comprendre ce qu'est la longévité.

Outre "la chance et une bonne génétique", Branyas attribue sa longévité à "l'ordre, la tranquillité, de bonnes relations avec sa famille et ses amis, le contact avec la nature, la stabilité émotionnelle, l'absence de soucis et de regrets, beaucoup de positivité et le fait de se tenir à l'écart des personnes toxiques".

Sa bio sur son compte X se lit comme suit : "Je suis vieille, très vieille, mais je ne suis pas idiote".

Elle a également posté le 5 février que si sa tête est encore agile, son corps est en train de s'éteindre.

"Je ne durerai pas longtemps", a-t-elle prédit.

Mais elle célèbre aussi de petits moments sur les réseaux sociaux, comme la naissance de sa chienne, et partage des citations philosophiques, comme celle du romancier uruguayen Mario Benedetti : "Après tout, la mort n'est qu'un symptôme de la vie".

Selon le Guinness, Branyas est aujourd'hui la douzième personne vivante la plus âgée de l'histoire, mais si elle vit encore un an, elle passera à la cinquième place.

La personne la plus âgée jamais authentifiée est la Française Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans et 164 jours.

