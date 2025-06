L'agence d'urgence du Nigeria a déclaré avoir renforcé la sécurité dans ses entrepôts après que des centaines de personnes ont pillé un magasin d'alimentation dans la capitale au cours du week-end.

Ce raid dans les faubourgs d'Abuja est le dernier exemple en date des troubles sociaux provoqués par la flambée des prix, après que des milliers de manifestants se sont joints aux protestations des syndicats la semaine dernière.

Les chaînes d'information nigérianes et les images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des centaines de personnes faisant irruption dans l'entrepôt situé dans le quartier de Gwagwa dimanche, emportant des sacs de céréales à pied et à moto.

L'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré qu'elle ne possédait pas l'entrepôt, mais qu'elle allait "renforcer la sécurité à l'intérieur et autour de ses bureaux et entrepôts dans tout le pays" par mesure de précaution.

"Crime inimaginable"

Lundi, le ministre d'État chargé de la région de la capitale a confirmé que le raid avait eu lieu dans un entrepôt de l'administration du territoire de la capitale fédérale, qualifiant ce crime "d'inimaginable".

"C'est le signe que nous devons renforcer la sécurité autour de tous nos entrepôts", a déclaré Mariya Mahmoud.

Mardi, des milliers de Nigérians se sont mobilisés contre la flambée du coût de la vie, alors que la pire crise économique depuis une génération laisse de nombreux Nigérians dans l'incapacité d'acheter de la nourriture.

Les manifestants espéraient que les protestations nationales lancées par le syndicat faîtier Nigeria Labour Congress feraient monter la pression sur le gouvernement, qui a mis en place l'année dernière des réformes qui ont eu un effet dévastateur sur les citoyens de la plus grande économie et du pays le plus peuplé d'Afrique.

Patience

Depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie à mesure que le naira glissait par rapport au dollar.

Le taux d'inflation a atteint son plus haut niveau depuis trois décennies, soit près de 30 %, en janvier, selon le bureau national des statistiques.

M. Tinubu a appelé à la patience pour permettre à ses réformes de prendre effet, affirmant qu'elles contribueraient à attirer les investissements étrangers, mais les mesures ont durement touché la population.

