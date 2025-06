Par Sylvia Chebet

Lido Abdikarin Abdille vit dans le nord de la Somalie, aux prises avec les vicissitudes de la vie et frappée par une sécheresse apparemment sans fin qui a décimé près de la moitié de son bétail depuis 2020.

"Nous dépendons du bétail pour presque tout. Si un animal s'affaiblit, comme c'est le cas pendant la sécheresse lorsque le bétail n'a rien à manger, vous ne pouvez même pas le traire", explique cette femme de 34 ans.

Depuis la mort de son père en 2010, Abdille a dû assumer la responsabilité de s'occuper de sa mère malade et d'élever ses deux enfants dans l'État du Puntland, en Somalie. Cette vie difficile a été compliquée par le spectre impitoyable des excès climatiques, d'abord une sécheresse prolongée, puis un torrent qui n'a pas attendu son heure.

Elle n'est pas la seule à en souffrir.

Plus de 13,2 millions de têtes de bétail ont péri dans la région de la Corne de l'Afrique au cours de la sécheresse 2020-2023, décrite comme la pire depuis 40 ans.

Les données du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture montrent que l'Éthiopie a perdu plus de 6,8 millions de têtes de bétail à cause des ravages de la sécheresse.

En Somalie, le bilan s'élève à 3,8 millions de têtes. Le Kenya a perdu plus de 2,6 millions de têtes de bétail.

Le Dr Mohammed Guleid, expert en moyens de subsistance dans la région aride de la Corne de l'Afrique, considère la sécheresse comme l'une des calamités naturelles les plus dévastatrices de mémoire d'homme.

"Les pluies et les inondations provoquées par El Niño ont ensuite tué ce qui restait", explique-t-il à TRT Afrika.

Dans le nord de la Somalie, Abdille et d'autres agriculteurs et éleveurs s'efforçaient encore de se remettre de trois années de sécheresse lorsque les pluies sont arrivées avec une telle furie que les maisons ont été emportées, tuant plus de 100 personnes.

La succession rapide de sécheresses et d'inondations a poussé Abdille et des millions d'autres éleveurs de la région au bord de la famine et de la ruine économique.

Le rempart de l'assurance

La nécessité de trouver une solution pour sauver des vies et des moyens de subsistance face à des événements climatiques extrêmes étant de plus en plus palpable, un programme d'assurance du bétail a récemment été mis en place en Somalie.

L'assurance bétail basée sur un indice (IBLI) vise à protéger la communauté contre les chocs liés à la sécheresse en offrant des indemnités lorsque les éleveurs perdent leurs animaux à la suite de catastrophes climatiques.

"Cette assurance permet en quelque sorte aux éleveurs de se prendre en charge afin qu'ils ne deviennent pas victimes de conditions qui échappent à leur contrôle", explique le Dr Guleid.

Une étude réalisée en 2018 par l'Agence américaine pour le développement international a calculé qu'un dollar d'aide apportée à temps équivaut à trois dollars de dépenses humanitaires ultérieures.

En d'autres termes, une assistance et un repeuplement tardifs coûtent trois fois plus cher que l'achat de nourriture pour maintenir les animaux en vie pendant la sécheresse.

"La méthode fonctionne grâce à l'imagerie satellite des pâturages en période de sécheresse. Ils ont créé des critères qui leur permettent de voir le niveau des pâturages sous forme de pourcentage grâce au satellite. Ainsi, lorsque les pâturages atteignent un certain pourcentage, ils interviennent en soutenant les éleveurs", explique le Dr Guleid.

Les participants reçoivent une indemnisation en échange d'une contribution proportionnelle à la taille du troupeau assuré.

Abdille fait partie des 40 000 Somaliens qui se sont inscrits au programme depuis août 2022 et qui ont reçu 50 dollars. "Cet argent nous permettra de subvenir à nos besoins et à ceux de nos animaux. Nous pourrons acheter du feuillage et de l'eau pendant la sécheresse pour sauver nos vaches, nos chèvres et nos chameaux", explique-t-elle.

Muusa Ali Mahamad, directeur de la communication à la Salaam Somali Bank, l'un des bailleurs de fonds du projet, affirme qu'il s'agit du premier régime d'assurance conçu pour les éleveurs somaliens.

Migration forcée

Abdifatah Jama Hassan, également originaire du Puntland, souligne que beaucoup de gens comme lui ont été contraints de migrer vers les villes pour trouver du travail après avoir perdu leurs moyens de subsistance traditionnels à cause de la sécheresse.

"Notre pays connaît des sécheresses récurrentes et le climat est imprévisible. Le mode de vie pastoral traditionnel n'est plus viable", déclare cet homme de 43 ans.

Au milieu de la morosité ambiante, le régime d'assurance est une lueur d'espoir. "C'est une chose totalement nouvelle pour les éleveurs somaliens, mais nous sentons déjà que les avantages que nous recevons en retour dépassent la petite somme d'argent que nous payons pour la police", explique-t-il à TRT Afrika.

La couverture financière a renforcé sa confiance face à la menace constante de la sécheresse.

"Je pense que cette initiative encouragera les gens à ne pas cesser d'élever des animaux... Même dans la pire des sécheresses, il y aura toujours un moyen de sauver les animaux", déclare Abdirizak Hussein Mohamed, 39 ans.

Mais même lorsqu'il n'y a pas de menace imminente d'inondation ou de sécheresse, le bétail reste vulnérable à d'autres éléments.

"Les caprices du climat et les maladies les menacent constamment, ainsi que, dans une moindre mesure, la faune sauvage. Ils sont en danger à tout moment", souligne le Dr Guleid.

Une industrie lucrative

Malgré sa nature délicate, l'industrie de l'élevage peut être une source lucrative de revenus pour les familles et les pays.

"Le commerce du bétail comporte trois chaînes de valeur : la viande, le lait et le cuir", explique le Dr Guleid à TRT Afrika.

Il existe souvent un marché pour la plupart des produits, tant au niveau local qu'international.

"Un kilo de viande coûte environ 1 000 shillings, soit un peu moins de 10 dollars américains. Aucune céréale ne donne 1 000 shillings par kilo. Et il y a une énorme demande de viande, en particulier de la part du Moyen-Orient. Malheureusement, la commercialisation n'est pas optimale", déclare le Dr Guleid.

Au Kenya, le gouvernement élabore un plan directeur pour l'élevage afin de contribuer à la conception d'une politique qui permettra une meilleure exploitation des ressources.

Avec des mesures appropriées d'atténuation des pertes dues au climat, le potentiel d'essor de l'industrie de l'élevage en Afrique est énorme.

Le Botswana est considéré comme un modèle de bonnes pratiques en matière de gestion du bétail sur le continent.

De retour en Somalie, le Dr Guleid observe que les communautés doivent être sensibilisées à la pratique de l'élevage commercial pour tirer pleinement parti de leurs troupeaux.

