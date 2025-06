La Turquie et la Côte d’Ivoire travailleront pour augmenter le volume de leurs échanges commerciaux estimés à 600 millions de dollars, a promis lundi à Abidjan, le président de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, Numan Kurtulmus, au terme d’une audience avec le Président ivoirien, Alassane Ouattara.

« Nous avons exprimé notre détermination, tant du côté ivoirien que du côté turc, à augmenter ce volume des échanges commerciaux », a-t-il indiqué.

Selon Numan Kurtulmus, les relations économiques seront renforcées de même que les investissements dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme.

En 2023, la Turquie était le deuxième pays étranger, après le Burkina Faso, à avoir le plus investi en Côte d'Ivoire. Sa part est 7%. Les Turcs investissent de façon massive dans la logistique et tout ce qui est plateforme.

« La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui offre un potentiel de développement dans la sécurité et la stabilité », a poursuivi Numan Kurtulmus , non sans affirmer que « dans une perspective gagnant-gagnant, la Turquie veut continuer à collaborer étroitement avec tous les pays africains ».

En plus des sujets bilatéraux Numan Kurtulmus et son hôte ont échangé sur les efforts à mener pour soutenir la cause palestinienne afin de mettre fin à la crise.

Le Président Alassane Ouattara, a en outre présenté ses remerciements pour la position de leadership assuré par le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp