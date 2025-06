Le porte-conteneurs MSC Sky II poursuivait mardi son voyage vers Djibouti après avoir été touché par un missile un jour plus tôt près de la ville portuaire d'Aden au Yémen, a déclaré son opérateur MSC.

Le MSC Sky II a été touché par un missile à environ 85 milles au sud-est d'Aden et à 170 milles à l'est-sud-est du détroit de Bab al-Mandab alors qu'il naviguait de Singapour à Djibouti, a déclaré MSC, dont le siège est en Suisse, dans un communiqué.

"Le missile a provoqué un petit incendie qui a été éteint et aucun membre de l'équipage n'a été blessé. Le navire poursuit actuellement son voyage vers Djibouti et arrivera aujourd'hui pour une évaluation plus approfondie".

Le ministre italien de la défense, Guido Crosetto, a déclaré que les forces houthies du Yémen avaient attaqué le MSC Sky II, battant pavillon libérien, alors qu'il faisait route vers Djibouti.

"Je n'ai pas connaissance que la Suisse, le Libéria ou Djibouti aient jamais participé de quelque manière que ce soit au conflit en cours à Gaza", a déclaré M. Crosetto sur X.

Cette attaque fait partie des dernières frappes des Houthis, alliés à l'Iran, qui se sont intensifiées depuis le mois de novembre. Les Houthis ont déclaré qu'ils visaient les navires commerciaux en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

