La première dame turque Emine Erdogan a rencontré Mukhtar Babayev, ministre azerbaïdjanais de l'écologie et des ressources naturelles et président de la 29e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP29).

Emine Erdogan a félicité Babayev pour sa présidence de la COP29 et l'a assuré du soutien total de la Turquie à l'Azerbaïdjan, en lui offrant toutes les ressources et l'expertise disponibles.

Le ministre de l'environnement, de l'urbanisation et du changement climatique, Mehmet Ozhaseki, et le négociateur en chef de la COP29, le vice-ministre des affaires étrangères Yalchin Rafiyev, ont assisté à la réunion afin de discuter des domaines de coopération potentiels.

Babayev a exprimé mardi sa satisfaction quant à l'étroite collaboration avec la Turquie en matière d'environnement en vue du sommet COP29. Il prévoit également des discussions avec le ministère de l'agriculture et des forêts, le ministère de l'environnement, de l'urbanisation et du changement climatique, et le ministère de l'énergie et des ressources naturelles de la Turquie.

Babayev a souligné le désir de renforcer la coordination environnementale avec les États turcs et a exprimé son intérêt à bénéficier de l'expérience d'Emine Erdogan dans ses efforts globaux sous l'égide des Nations Unies.

Après les discussions, Emine Erdogan a partagé un message sur X, exprimant sa satisfaction de voir le sommet international crucial sur le changement climatique se tenir en Azerbaïdjan.

Elle a réitéré la volonté de la Turquie de soutenir l'Azerbaïdjan tout au long du sommet COP29, soulignant les résultats positifs qu'il pourrait apporter à la fois à l'Azerbaïdjan et au monde.

La 29e conférence des Nations unies sur le changement climatique devrait aborder les questions environnementales urgentes et explorer des solutions de collaboration à l'échelle mondiale.

