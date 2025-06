La ministre sud-africaine des affaires étrangères a prévenu mardi que si les négociations sur la libération des otages et le cessez-le-feu à Gaza échouaient, il se produirait "une tragédie et une catastrophe incroyables".

Naledi Pandor a déclaré à la chaîne publique SABC qu'elle avait demandé à son ambassadeur aux Nations unies de tout mettre en œuvre pour s'entretenir avec d'autres ambassadeurs et encourager l'adoption d'une résolution urgente en faveur d'un cessez-le-feu.

"Nous pensons qu'à l'heure actuelle, tout le monde devrait se concentrer sur un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Mme Pandor.

Lire aussi : Les pays occidentaux ne peuvent pas parler de "droits de l'homme", selon un responsable sud-africain

Elle a ajouté que si un cessez-le-feu n'était pas conclu, le monde serait témoin d'une terrible catastrophe, pire encore que ce qu'il a vu se dérouler.

"J'aimerais pouvoir dire au peuple de Palestine et à tous les musulmans "Ramadan Mubarak" (Ramadan béni), mais pour le peuple de Palestine, j'entrevois une situation mortelle si le monde ne s'occupe pas de cette question urgente d'un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Mme Pandor.

Escorter les camions d'aide

La chef de la diplomatie sud-africaine a déclaré que si les pays dotés des armées les plus puissantes, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, pouvaient s'unir et dire qu'ils voient le mal, la souffrance et le refus de nourriture et d'eau aux Palestiniens et envoyer leurs troupes pour escorter en toute sécurité des centaines de camions d'aide à Gaza, il s'agirait d'un geste de paix humanitaire qui permettrait de sauver des vies.

"Je me sens totalement inutile en tant qu'être humain, car nous ne sommes pas en mesure de sauver les gens de leur situation mortelle", a-t-elle déclaré.

L'Afrique du Sud a condamné la guerre d'Israël contre Gaza et, à la fin de l'année dernière, elle a accusé Israël de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) aux Pays-Bas.

Gaza: les espoirs nés des négociations étouffés par les bombardements israéliens

Dans une décision provisoire rendue en janvier, la Cour a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

Israël a lancé une offensive meurtrière sur la bande de Gaza à la suite d'une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Les bombardements israéliens qui ont suivi ont tué au moins 30 631 personnes et en ont blessé 72 043 autres, avec des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

La guerre israélienne a poussé 85 % de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur de l'enclave, dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp