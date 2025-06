Les procureurs espagnols ont demandé mercredi que l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, soit emprisonné pendant quatre ans et neuf mois, estimant qu'il n'avait pas déclaré ses revenus au fisc.

Le parquet de Madrid a accusé l'Italien de 64 ans d'avoir coûté au Trésor public espagnol plus d'un million d'euros de revenus non déclarés provenant des droits à l'image en 2014 et 2015.

"Bien qu'il ait lui-même déclaré être résident fiscal en Espagne et indiqué que son domicile était à Madrid, il n'a déclaré dans ses déclarations de revenus que la rémunération personnelle reçue du Real Madrid", a déclaré le fisc dans un communiqué.

Il a accusé Ancelotti d'avoir mis en place un système "confus" et "complexe" de sociétés écrans pour dissimuler les revenus supplémentaires qu'il tirait de ses droits d'image.

Les procureurs ont également affirmé que l'entraîneur du Real Madrid avait "simulé" le transfert de ses droits d'image à des entités "sans activité réelle" basées en dehors de l'Espagne afin de maintenir "l'opacité vis-à-vis" du Trésor public espagnol.

En juillet, un tribunal espagnol a ordonné que M. Ancelotti, considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, soit jugé pour cette affaire, mais aucune date n'a été fixée.

CR7, Messi, Shakira

Ces dernières années, l'Espagne a pris des mesures sévères à l'encontre de célébrités telles que les stars du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui n'ont pas payé l'intégralité de leurs impôts.

Les deux joueurs ont été reconnus coupables d'évasion fiscale et ont été condamnés à des peines de prison qui ont été annulées parce qu'il s'agissait d'une première infraction.

La superstar colombienne Shakira a accepté en novembre d'être condamnée à trois ans de prison avec sursis et de payer 7,3 millions d'euros d'amendes pour régler une affaire de fraude fiscale et éviter un procès.

Les procureurs avaient accusé la chanteuse de "Hips Don't Lie" d'avoir fraudé l'État espagnol à hauteur de 14,5 millions d'euros (15,7 millions de dollars) sur des revenus gagnés entre 2012 et 2014, des accusations que Shakira avait niées, affirmant qu'elle ne s'était installée en Espagne à plein temps qu'en 2015.

