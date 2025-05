L'Égypte a annoncé, ce jeudi, que ses services de sécurité, en coordination avec les autorités soudanaises, avaient réussi à libérer un groupe de ressortissants égyptiens enlevés par les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire, au Soudan voisin.

Selon l'agence de presse officielle égyptienne MENA, l'opération a été menée suite aux instructions du président Abdel Fattah al-Sissi, qui a donné des directives pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur libération.

Le rapport ne précise pas le nombre exact de personnes libérées, mais il a confirmé qu'elles ont été transportées des zones de conflit de la capitale Khartoum jusqu'à Port-Soudan avant de rentrer en toute sécurité en Égypte.

Retrouvailles émotionnelles

La chaîne Al-Qahera News, affiliée à l'État, a partagé des images sur X montrant des retrouvailles émotionnelles entre les personnes libérées et leurs familles.

Les médias locaux ont rapporté que sept ressortissants égyptiens étaient détenus depuis 2023, environ deux mois après le début du conflit au Soudan.

Cependant, aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat par l'armée soudanaise ou les RSF concernant cette libération.

Le Soudan est plongé dans une guerre entre l'armée soudanaise et les RSF depuis la mi-avril 2023, un conflit qui a fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés, selon l'ONU et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment que le nombre de victimes pourrait atte indre environ 130 000.

L'Égypte soutient le Conseil souverain soudanais dirigé par Abdel Fattah al-Burhan et a appelé à plusieurs reprises les RSF à mettre fin à leur guerre contre l'armée soudanaise.