Par Fuat Sefkatli

Après avoir été l'un des plus fervents soutiens extérieurs de l'assaut manqué du chef de guerre Khalifa Haftar sur Tripoli en 2019, les Émirats arabes unis (EAU) sont devenus un acteur recalibré dans ce conflit civil complexe et ont opéré un changement de cap à 180 degrés en Libye.

Depuis la nomination du gouvernement d'union nationale (GUN) dirigé par Abdulhamid Dbeibeh en mars 2021, les questions relatives à la position des Émirats arabes unis en Libye ont été fréquemment débattues.

Pour comprendre dans quelle mesure les Émirats arabes unis ont transformé leurs ambitions idéologiques, intéressées et géopolitiques depuis l'intensification de leurs engagements en Libye depuis 2016, il est nécessaire de revenir brièvement sur le passé récent.

Peu après son entrée en fonction, le Premier ministre Dbeibeh s'est rendu à Abou Dhabi, où il a eu des entretiens bilatéraux avec le prince héritier Mohammed bin Zayed, axés sur le rôle que les Émirats arabes unis pourraient jouer dans le processus de reconstruction de la Libye.

En outre, en juillet 2022, les EAU ont servi de médiateurs pour un accord de partage du pouvoir entre Dbeibeh et le seigneur de guerre de l'Est Haftar, jouant un rôle important dans la nomination de Farhat Ben Gadara à la tête de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

Au cours de cette période, les Émirats arabes unis ont également cessé de financer les mercenaires d'origine africaine dans l'est de la Libye, ce qui indique une rupture du consensus entre la société militaire privée Haftar-Wagner (PMC) et les Émirats arabes unis.

Par ailleurs, les rapports publiés par le groupe de réflexion lié à l'État, l'Emirates Policy Center (EPC), tout au long des années 2022 et 2023, préconisant l'unification de la banque centrale, l'exécution des processus électoraux et la cessation de la contestation politique, éclaircissent davantage la trajectoire modifiée des Émirats arabes unis en Libye.

Paramètres du changement stratégique

Tout d'abord, la transition de l'ère Trump à la présidence de Joe Biden aux États-Unis a conduit à des relations tendues entre les pays du Golfe, y compris les EAU et l'Arabie saoudite.

L'adoption par l'administration Biden d'une politique de "tolérance zéro" à l'égard de certains comportements régionaux a obligé les EAU à rechercher activement de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats régionaux.

La signature des accords d'Abraham en novembre 2020, qui a facilité la normalisation avec Israël et symbolisé un réalignement plus large de la politique régionale, a constitué un moment clé de cette réorientation stratégique.

Elle a été suivie de près par le lancement d'un processus de rapprochement avec la Turquie, qui a conduit à une modération perceptible de la position des Émirats arabes unis sur le dossier libyen.

Un aspect essentiel de ce rééquilibrage a été l'arrêt du soutien financier au PMC Wagner et à d'autres mercenaires soudanais et tchadiens actifs dans l'est de la Libye.

Cette décision pourrait être interprétée comme une manœuvre visant à éviter les confrontations potentielles avec la Turquie, une nation possédant une influence politique, économique et sociétale substantielle dans l'ouest de la Libye.

En outre, l'établissement de liens solides avec le GNU a souligné la transition des Émirats arabes unis d'une position de conflit à une position mettant l'accent sur la coopération dans le contexte libyen.

Deuxièmement, la position stratégique de la Libye en tant que nœud reliant l'Afrique subsaharienne et la Corne de l'Afrique à la Méditerranée en fait une arène extrêmement avantageuse pour les EAU, facilitant non seulement le contrôle des routes commerciales, mais aussi l'accroissement de l'influence militaire.

Ce contexte fait de la Libye un élément indispensable à l'aspiration des Émirats arabes unis à jouer le rôle d'intermédiaire commercial entre la Chine et les pays occidentaux.

Dans ce cadre géopolitique, la partie orientale de la Libye, principalement sous le contrôle de Haftar, offre aux Émirats arabes unis une occasion unique de s'affirmer en tant que puissance régionale.

Cela est dû à la fois à sa proximité avec la Méditerranée, qui lui confère des atouts portuaires précieux, et à son importance stratégique pour les interventions dans diverses zones de crise africaines.

Plus précisément, le réseau logistique qui y est établi revêt une importance stratégique pour le Soudan et le Tchad, pays dans lesquels les Émirats arabes unis ont des engagements directs.

Les Émirats arabes unis se sont efforcés de consolider leur stature régionale en s'appuyant sur les cadres militaires des pays occidentaux (États-Unis, France, Royaume-Uni) et des organisations internationales (ONU, OTAN) présents en Libye.

Ce scénario a ostensiblement fourni aux Émirats arabes unis une plateforme leur permettant de présenter leurs capacités et leurs ressources à leurs homologues occidentaux. Néanmoins, l'escalade des réactions contre les barrages pétroliers dans l'est de la Libye a nécessité un rééquilibrage des engagements des Émirats arabes unis dans la région.

Ce changement a été largement influencé par la communauté internationale, en particulier par les États-Unis et les nations européennes, motivées par l'impératif de stabiliser la crise énergétique mondiale.

En outre, les solides engagements diplomatiques entretenus avec l'administration Dbeibeh par ces nations et l'ONU, associés à des accords stratégiques dans les secteurs de l'énergie et de la construction avec le GNU, ont précipité la migration des EAU vers une trajectoire plus pragmatique.

Un troisième aspect à prendre en considération est le changement apparent de la position contre-révolutionnaire initiale des EAU au cours des premières phases de la révolution libyenne. Aux premiers stades de la révolution, certains ont suggéré que les Émirats arabes unis considéraient les activités des Frères musulmans en Libye comme une menace potentielle pour la survie de leur pouvoir.

La progression vers des processus démocratiques et l'incorporation d'une forme modérée d'islam ont été perçues par les EAU comme des précurseurs de l'activation de différents mouvements démocratiques arabes.

Cette perception a conduit les Émirats arabes unis à soutenir Haftar, qui a lancé une campagne contre les factions religieuses de l'ouest sous une apparence "laïque". Néanmoins, l'évolution de la dynamique régionale et internationale, associée aux politiques de Haftar qui ont contrarié la stabilité, est devenue une source d'anxiété pour les dirigeants d'Abou Dhabi.

Par conséquent, l'éloignement progressif de Haftar du contrôle de l'Égypte et des Émirats arabes unis a poussé ces nations à explorer d'autres alliances.

Calibrer l'influence : La stratégie dans la dynamique de la sécurité

Dans la dynamique du paysage sécuritaire libyen, l'approche des Émirats arabes unis a été notamment articulée par son envoyé auprès des Nations unies, Mohamed Abushabab, lors des sessions du Conseil de sécurité d'avril et de décembre 2023.

M. Abushabab a salué les efforts de facilitation menés par le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily dans le cadre de la Mission de soutien des Nations unies en Libye (UNSMIL) en organisant des réunions du Comité militaire conjoint 5+5, composé de responsables militaires de Tripoli et de Benghazi.

Abushabab a également insisté sur la nécessité de lancer des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration visant à unifier les factions militaires dans les régions orientales et occidentales de la Libye.

Ce point de vue témoigne d'un changement par rapport aux positions antérieures des Émirats arabes unis et d'une tendance contemporaine à favoriser un contexte militaire stabilisé en Libye.

Il est toutefois plausible de suggérer que les EAU pourraient jouer un rôle important dans la facilitation du désarmement et de la réintégration, en particulier dans l'est du pays.

Enfin, les déclarations de décembre 2023 proposent le retrait simultané et progressif de toutes les forces militaires étrangères et de tous les mercenaires de Libye.

Cette position suggère qu'il est peu probable que les Émirats arabes unis reviennent à une stratégie par procuration, du moins à court et à moyen terme.

Il convient de reconnaître l'importance stratégique de la présence militaire turque dans la région, qui est essentielle pour garantir la stabilité et la paix et qui joue un rôle dissuasif à l'égard des fauteurs de troubles potentiels.

Dans le climat actuel de normalisation entre la Turquie et l'Égypte, on s'attend à ce que les Émirats arabes unis modèrent leurs discours et recherchent activement des possibilités de collaboration politique et militaire avec la Turquie, en particulier dans le contexte libyen.

L'auteur, Fuat Emir Sefkatli, est chercheur en études nord-africaines au Centre d'études du Moyen-Orient (ORSAM) à Ankara.

