Par Coletta Wanjohi

Le Soudan, ravagé par le conflit, attend avec un optimisme prudent le briefing du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la déclaration du Secrétaire général António Guterres réaffirmant l'engagement de l'organisation à soutenir le pays nord-africain "sur la voie de la paix et de la stabilité".

Les remarques de M. Guterres sont intervenues alors que la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations unies au Soudan touchait à sa fin, conformément à une résolution du Conseil de sécurité mettant un terme à son mandat.

D'une certaine manière, la fin d'un chapitre marque le début d'un autre pour le pays de la Corne de l'Afrique, où les troupes réquisitionnées par le chef militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, sont engagées dans des combats fratricides avec les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, depuis le 15 avril de l'année dernière.

"Les Nations unies ne sont pas intervenues dans le conflit soudanais jusqu'à présent", a déclaré à TRT Afrika Ali Elsadig Ali Hussien, ministre des affaires étrangères par intérim du Conseil de souveraineté transitoire du général al-Burhan.

"Toute guerre dans le monde finit sur la table des négociations. Nous sommes toujours attachés à la paix", a-t-il déclaré.

Bien que les efforts de médiation des acteurs régionaux n'aient pas encore abouti à un résultat positif, la remarque du ministre des affaires étrangères est peut-être plus qu'une simple reconnaissance du pouvoir du dialogue.

"Le secrétaire général des Nations unies a récemment nommé un envoyé spécial (l'ancien vice-premier ministre algérien Ramtane Lamamra) qui tente à présent de discuter avec toutes les parties prenantes, les puissances régionales et nos voisins soudanais afin de formuler quelque chose. Nous devons voir où cela nous mène à court terme", a déclaré M. Hussien.

L'ordre du jour de la prochaine session du Conseil de sécurité prévoit de trouver des moyens de soutenir les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu au Soudan et de garantir l'acheminement continu et sans entrave de l'aide humanitaire. Le Conseil pourrait également décider de prolonger le mandat du groupe d'experts des sanctions contre le Soudan, qui expire le 12 mars.

Accord de mai

L'administration transitoire du Soudan affirme que le retour à la normale est ancré dans un accord que les factions belligérantes ont signé un mois seulement après l'éclatement des combats.

"Cet accord constitue une bonne option pour sortir de la guerre", a déclaré le ministre des affaires étrangères, M. Hussien, à propos de la déclaration de Djeddah de mai 2023, qui régit un cessez-le-feu à court terme et des dispositions humanitaires.

Le pacte a été négocié par le Royaume d'Arabie saoudite et les États-Unis.

"La principale clause était que les milices devaient quitter les bâtiments gouvernementaux et les maisons résidentielles afin que les gens puissent rentrer chez eux. Mais les forces de sécurité n'ont pas respecté leur signature. Par conséquent, nous n'allons nulle part", a déclaré M. Hussien.

Des combats incessants

Les accords et tentatives ultérieurs visant à faire reculer les forces armées soudanaises et les forces de sécurité soudanaises n'ont pas non plus porté leurs fruits.

Alors que le conflit entre dans sa deuxième année, les Soudanais assiégés continuent de se recroqueviller sous le bruit des tirs. Les Nations unies signalent que "les forces de sécurité soudanaises ont réalisé des avancées significatives, prenant le contrôle de la majeure partie du Darfour et du Kordofan occidental, ainsi que de vastes zones de Khartoum et d'Omdurman".

Le défi humanitaire déclenché par les combats est de plus en plus important. Selon les Nations unies, près de 25 millions de personnes, soit environ la moitié de la population soudanaise, ont besoin d'aide.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies estime que 10,7 millions de personnes ont été déplacées par le conflit, dont neuf millions à l'intérieur du pays. Les Nations unies parlent de la "plus grande crise de déplacement interne au monde".

Les rapports du projet Armed Conflict Location and Event Data Project montrent que plus de 13 000 personnes ont été tuées dans les combats.

"Le problème est que la communauté internationale n'apporte pas suffisamment d'aide à la population. Elle parle beaucoup mais donne peu", a déclaré le ministre des affaires étrangères, M. Hussien.

Quelque 1,7 million de Soudanais ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, en Libye et au Sud-Soudan.

"Nous sommes frères ; nous avons laissé nos frontières ouvertes à ceux qui cherchent refuge et nous les accueillons, ainsi que certains de nos ressortissants qui ont vécu au Soudan et qui reviennent", a déclaré James Morgan, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Sud-Soudan, à TRT Afrika.

Les agences humanitaires ont signalé l'inaccessibilité de certaines parties du Soudan en raison des combats comme un obstacle à l'acheminement de l'aide.

M. Hussien a déclaré qu'elles devaient blâmer les "milices" pour cela, et non l'administration transitoire soudanaise.

"En ce qui concerne le gouvernement du Soudan, nous faisons tout notre possible pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Même si nous sommes en guerre et que l'économie est en lambeaux, nous aidons les personnes déplacées à l'intérieur du pays et même celles qui cherchent refuge ailleurs", a-t-il déclaré.

"Au Tchad, par exemple, nous avons acheté de la nourriture sur le marché local et l'avons distribuée aux réfugiés soudanais.

Obstacles à la médiation

En janvier de cette année, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a nommé un groupe d'experts de haut niveau sur le Soudan.

Lorsque l'équipe de trois membres a rencontré le général al-Burhan, il aurait déclaré : "Le Soudan a confiance dans les solutions potentielles de l'Union africaine, mais seulement si l'État redevient membre à part entière et si l'organisation le traite comme tel."

Le Soudan reste suspendu de l'Union africaine depuis le 6 juin 2019. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a pris cette décision sur la base de son évaluation du "manque de progrès vers la mise en place d'une autorité de transition dirigée par un civil" depuis sa première réunion après le coup d'État du 11 avril 2019.

L'UA insiste sur le fait que "la mise en place effective d'une autorité de transition dirigée par des civils" est la seule issue à la crise soudanaise.

Mais les projets d'élections générales ont été sabordés par le conflit en cours.

Les efforts de médiation continentale se sont heurtés à des obstacles lorsque le Soudan a suspendu son adhésion à l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour protester contre l'invitation du général Dagalo à son sommet.

Les huit membres de l'IGAD s'efforçaient de faciliter la médiation entre les forces belligérantes.

Le Soudan a accusé l'IGAD de créer "un dangereux précédent" en "violant notre souveraineté".

Le Sud-Soudan voisin, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, n'a pas perdu espoir.

"Notre président, Salva Kiir, fait de son mieux pour amener les deux généraux belligérants à la table des négociations. Bien qu'ils ne soient pas disposés à le faire, il n'abandonne pas", a déclaré l'homologue sud-soudanais de M. Hussein.

L'UA estime que seuls les Soudanais peuvent résoudre le conflit dans leur pays, et que tout ce dont ils ont besoin, c'est d'être soutenus pour y parvenir.

L'administration transitoire du Soudan reconnaît ce fait, affirmant que malgré tout le soutien que les voisins et d'autres entités peuvent offrir, la paix doit venir des Soudanais eux-mêmes.

