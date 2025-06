Par Charles Mgbolu

Le dimanche 3 mars 2024, Luckmore Magaya, 12 ans, et sa sœur Peace, 10 ans, ont été conduits dans la salle de réunion du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui les a serrés dans ses bras.

Luckmore et Peace ont été honorés pour leur acte héroïque, qui les a vus affronter un énorme crocodile qui avait pris leur mère dans ses mâchoires et l'avait entraînée dans une rivière.

Le président a déclaré qu'il offrait aux enfants 5 000 dollars chacun pour l'affrontement qui leur a permis de sauver la vie de leur mère.

L'incident s'est produit il y a deux mois sur les rives de la rivière Mupfure à Mhondoro, une communauté rurale située à 114 kilomètres à l'ouest de la capitale Harare.

Le dimanche 17 janvier, Blantinna Magaya et ses enfants pêchaient avec des filets sur la berge de la rivière quand soudain un crocodile a surgi des profondeurs troubles de la rivière et lui a attrapé la jambe.

Luckmore et Peace ont à peine eu le temps de réfléchir que l'instinct a pris le dessus.

"J'ai attrapé ma mère et je me suis accrochée à elle pendant que ma jeune sœur plaçait une jambe sur la tête du crocodile et attaquait ses yeux avec un bâton", a raconté Luckmore aux villageois après l'attaque.

Mais le reptile n'abandonnait pas, agitant férocement son corps dans la rivière pour tenter d'entraîner Magaya plus loin, tandis que les enfants se battaient pour maintenir leur mère hors de l'eau. Il en résulta une lutte à mort.

Le reptile était si puissant qu'il nous a presque tous entraînés dans la rivière", a déclaré Luckmore.

Heureusement, le crocodile commençait à se fatiguer et son emprise sur leur mère s'est relâchée. Puis il a lâché prise.

Les enfants épuisés ont rapidement sorti leur mère de la rivière et ont crié à l'aide.

Dans une déclaration faite le X, le président Mnangagwa s'est dit "inspiré" par leur courage.

J'ai pris en charge leurs frais d'éducation et leur ai accordé 5 000 dollars chacun. Encourageons une telle bravoure et une telle compassion chez nos jeunes", a-t-il ajouté.

Blantinna Magaya, qui était présente à la réunion, a également salué le courage de ses enfants : "Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé lorsque ces enfants m'ont réveillée, tout ce dont je me souviens, c'est de les avoir vus sur moi alors que j'étais sur le point d'être entraînée dans la rivière pour la troisième fois par le crocodile".

L'autorité zimbabwéenne de gestion des parcs et de la faune sauvage, ZimParks, a toutefois averti que les gens ne devaient pas s'approcher des plans d'eau connus pour abriter des crocodiles.

Selon ZimParks, une cinquantaine de personnes ont été tuées au cours de la seule année 2023, tandis que 85 autres ont été blessées lors d'attaques similaires.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp