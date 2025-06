Le ministre Bayraktar a fait part de l'accord conclu avec la Somalie sur son compte de médias sociaux, en déclarant : "Nous avons signé un accord de gouvernement à gouvernement et un protocole d'accord avec M. Abdirizak Omar Mohamed, ministre du pétrole et des ressources minérales de la Somalie, afin de renforcer notre coopération dans les domaines du pétrole et du gaz naturel dans les blocs terrestres et offshore de la Somalie".

« Nous renforcerons la présence de la Turquie dans la Corne de l'Afrique grâce à des collaborations énergétiques » a t-il ajouté à cette occasion.

Après la découverte de gaz naturel dans le champ gazier de Sakarya en mer Noire en 2020, la Turquie, qui a livré le premier gaz à l'installation terrestre en 2023, poursuit ses activités d'exploration pétrolière en Méditerranée et en mer Noire avec sa flotte moderne.

La Turquie partage son expérience avec des pays amis et alliés et a entamé une coopération avec la Somalie dans ce contexte.

M. Bayraktar, dans son nouveau poste, a estimé : "Grâce à cet accord, nous entreprendrons des activités conjointes afin de tirer profit des ressources que possède la Somalie pour le peuple somalien. Nous souhaitons renforcer la présence de la Turquie dans la Corne de l'Afrique grâce à ces collaborations énergétiques".

Lors de la réunion à Istanbul entre Bayraktar et le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, Mohamed, l'"accord dans le domaine du pétrole et du gaz naturel entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République fédérale de Somalie" a été signé. Cet accord porte sur la prospection, l'évaluation, le développement et la production de pétrole à partir de blocs somaliens sur terre ou en mer.

En outre, l'accord comprend le transport, la distribution, le raffinage et la vente de pétrole et de produits, ainsi que les opérations de service liées à ces projets. L'accord vise également à encourager la collaboration bilatérale scientifique, technique, technologique, juridique, administrative et commerciale dans le domaine des projets pétroliers.

Au cours de la réunion Bayraktar-Mohamed, le "protocole d'accord dans le domaine des blocs onshore et offshore somaliens entre le ministère de l'énergie et des ressources naturelles de la République de Turquie et le ministère du pétrole et des ressources minérales de la République fédérale de Somalie" a également été signé.

