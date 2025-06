Par Charles Mgbolu

Trois jeunes Africains sont salués dans le monde entier pour leur rôle dans une nouvelle série d'animation diffusée sur la plateforme américaine de diffusion vidéo en continu, Disney Studios.

Toluwalakin Olowofoyeku, Olufikayo Ziki Adeola et Hamid Ibrahim, trois amis originaires du Nigeria et de l'Ouganda, dirigent Kugali, une société de divertissement panafricaine avec laquelle Disney a conclu un partenariat.

Le trio a travaillé à la création d'une série d'animation en six épisodes intitulée Iwaju, qui se déroule dans une version de science-fiction de Lagos, au Nigeria, et qui raconte les aventures d'une jeune fille qui s'efforce de démasquer un chef de gang et son syndicat d'enlèvement.

Les thèmes afrofuturistes abordés dans les scènes montrent la ville nigériane animée sous un nouveau jour, avec des voitures volantes qui entrent et sortent des bâtiments informatisés et des robots comme animaux de compagnie.

Adeola, qui a écrit le scénario, affirme que le fait de situer les histoires africaines dans un monde d'intelligence artificielle est sans aucun doute l'avenir de la narration africaine.

Avec la croissance rapide de l'intelligence artificielle dans le monde, nous avons besoin de cinéastes et d'animateurs pour embrasser notre propre authenticité, ce qui nous rend uniques et différents en tant qu'Africains. C'est ce qui permettra au monde de nous reconnaître dans le nouvel ordre mondial technologique", explique Adeola à TRT Afrika.

L'afrofuturisme connaît une résurgence avec la soif de nouvelles perspectives sur les histoires africaines. Le succès de films hollywoodiens tels que Black Panther a encore popularisé le thème.

Adeola, rejoint par ses amis d'enfance Tolu Olowofoyeku et Hamid Ibrahim, déclare que leur objectif est de créer une plateforme qui offre à des millions de fans des histoires inspirées de la culture africaine en utilisant l'animation, l'art, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

L'essentiel est d'améliorer la qualité. Lorsque l'authenticité entre en collision avec une narration de haute qualité, des choses magiques se produisent, et je pense que c'est le début de quelque chose de magnifique pour l'animation en Afrique", ajoute-t-il.

La qualité est cruciale, car les jeunes cinéastes ont dû travailler sur un thème narratif peu commun : l'afrofuturisme, une esthétique culturelle qui combine la science-fiction, l'histoire et la fantaisie pour explorer l'expérience africaine.

Selon les experts, l'afrofuturisme a pour but de relier les membres de la diaspora noire à leurs ancêtres africains oubliés.

Adeola explique qu'il était essentiel d'utiliser cet attribut afrofuturiste pour accentuer le caractère unique de l'enfant africain, qui est dépeint dans la série comme une brillante fillette de 10 ans.

'' La représentation des personnages africains dans les médias est souvent explorée par des non-Africains ou centrée sur des thèmes négatifs. L'un des aspects positifs des personnages est leur débrouillardise et leur ingéniosité.

Je pense que les gens regarderont cette émission et se rendront compte que nous avons notre propre ingéniosité, que nous ajoutons de la beauté à notre culture et que nous avons nos propres complexités.

La ministre nigériane de la culture, Hannatu Musawa, a fait l'éloge de l'émission lors de sa première à Lagos : "C'est énorme pour le Nigeria, car nous avons enfin nos propres histoires racontées de notre propre point de vue.

La série en six épisodes utilise le pidgin nigérian, un mélange d'anglais et de langues locales, et tous les personnages sont interprétés par des acteurs originaires de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

