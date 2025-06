"Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a pris connaissance, par voie de presse, de l’approbation du principe d’un projet d’accord de coopération militaire avec la Russie", peut-on lire dans un communiqué du ministère de la Communication et des Médias, qui signale qu’"aucun accord de coopération militaire n’a été signé récemment entre la Russie et la République Démocratique du Congo".

Par contre le gouvernement congolais affirme que le projet d’accord de coopération dont il est question est une démarche initiée par les deux parties en 1999, mais depuis lors, ce processus a pris énormément de temps.

Kinshasa poursuit que le gouvernement russe vient à peine de donner son approbation pour examiner le contenu de ce texte. Cela ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d’un accord en ajoutant qu’actuellement, il n’y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d’accord.

Plusieurs journaux parus, jeudi 7 mars 2024, à Kinshasa ont relayé l’information selon laquelle un accord militaire était signé entre la Russie et la RDC.

Recourir à la Russie

En Août 2022, Gilbert Kabanda Kurhenga, ministre de la Défense de la RDC à l’époque, s'était rendu à Moscou alors que la Russie tentait, notamment depuis la résurgence du M23 dans l’est de la RDC, de se positionner comme un potentiel fournisseur d’armement pour équiper une armée congolaise aux besoins importants.

Cette visite avait suscité des spéculations sur un éventuel recours au groupe paramilitaire russe Wagner, pour venir à bout de l’insécurité persistante dans l’est de la République démocratique du Congo.

Des spéculations démenties par le président Félix Tshisekedi quelques mois plus tard. Interpellé sur le sujet, il avait déclaré à la presse : "Je sais que c’est à la mode maintenant, mais non, nous n’avons pas besoin d’utiliser des mercenaires", contrairement à ce qu’ont fait plusieurs autres pays africains.

Le chargé d’affaires de l’ambassade russe en RDC de l’époque, Viktor Tokmakov, l’a fait savoir officiellement à plusieurs reprises à des conseillers et à des membres du gouvernement de Félix Tshisekedi.

La RDC a par ailleurs repris sa coopération militaire avec les États-Unis en signant en 2020 un accord qui comprend entre autres la formation d’officiers congolais aux États-Unis. L’ambassadeur américain de l’époque avait précisé qu’à travers cet accord, Washington apportait un soutien militaire pour éradiquer les groupes armés dans l’est de la RDC.

"Dans les conditions actuelles, la République Démocratique du Congo n’en envisage aucune non plus. De ce qui précède, le Gouvernement de la République tient à préciser qu’il n’existe, à ce jour, aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la Russie et la République Démocratique du Congo", conclut le communiqué du ministère de la Communication et des Médias.

