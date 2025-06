Par Dayo Yusuf

De nos jours, la lassitude des campagnes est souvent un adversaire silencieux qui attend de frapper au cœur d'une noble idée.

La Journée internationale de la femme, célébrée dans le monde entier le 8 mars de chaque année depuis 1977 comme point de ralliement du mouvement de défense des droits, subit ce que beaucoup craignent de voir devenir une routine dépourvue d'inspiration.

Les militants estiment que le scénario de la Journée de la femme doit évoluer et refléter la réalité d'aujourd'hui pour éviter que les vrais problèmes ne passent à la trappe. Dans certains cas, la confusion des priorités est autant à blâmer que le fait de suivre le mouvement.

"Les gens commencent à faire le strict minimum pour rester politiquement corrects en matière de droits de la femme. Ils marquent le calendrier et passent à autre chose", explique à TRT Afrika la kenyane Terryanne Chebet, fondatrice de Africa's Leading Ladies.

"Nous devons maintenir l'élan, car même si nous avons fait quelques progrès, il reste encore beaucoup à faire pour que les filles soient égales aux garçons.", rajoute-t-elle.

L'organisation de Mme Chebet fonctionne comme une communauté d'autonomisation des femmes avec plus de 400 000 membres à travers le continent.

Les objectifs de fond

Le thème de la Journée internationale de la femme de cette année - "Investir dans les femmes" vise à attirer l'attention sur l'émancipation économique, sociale et politique des femmes dans le monde entier.

Si l'idée qui sous-tend le thème est irréprochable, tout le monde n'est pas convaincu qu'une série d'objectifs fixés dans le prolongement d'un événement calendaire puisse faire la différence.

"C'est une bonne chose, mais ce n'est pas un véritable investissement dans les filles et les femmes", constate Terryanne.

"Par exemple, si l'on regarde plus en profondeur au niveau de la communauté, l'éducation s'ouvre, mais à votre avis, qui sera le premier à tomber ou à être abandonné si une famille a du mal à payer les frais de scolarité ? On a donc l'impression que la fille obtiendra son droit tant que le garçon n'aura pas eu son compte." développe-t-elle.

L'égal accès

L'autonomisation économique est au cœur du thème de 2024. Selon ONU Femmes, le seul moyen de briser le cycle de la pauvreté dans toute société est d'autonomiser les femmes sur le plan économique.

Plus les femmes sont nombreuses à subvenir aux besoins de leur famille, plus leur contribution à la croissance économique est importante. Mais les données de l'ONU indiquent que les femmes en Afrique et dans presque toutes les autres régions du monde continuent de se heurter à de nombreux obstacles à la participation économique, notamment un accès limité à l'éducation, aux ressources financières et aux possibilités d'emploi. C'est précisément ce qui rend Terryanne sceptique.

" Si vous faites une recherche en ligne avec le mot-clé "argent", 90 % des images qui apparaissent sont des images d'argent dans les mains d'hommes", dit-elle.

"C'est comme si les femmes avaient encore besoin qu'on leur fasse suffisamment confiance ou qu'on les encourage à prendre en charge les investissements et les décisions économiques. Tant de mesures sont prises aujourd'hui pour amener les femmes à la table des négociations, mais cela n'est même pas comparable au retard que nous avons encore".

Terryanne explique qu'investir dans les femmes signifie leur donner un accès égal à l'éducation et à la formation, tout en créant un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à l'emploi.

"En comblant le fossé entre les sexes au sein de la population active et en promouvant le leadership des femmes dans le monde des affaires et de l'industrie, nous pouvons libérer un immense potentiel économique et favoriser le développement durable", explique-t-elle à TRT Afrika.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a également déploré la lenteur des progrès accomplis en faveur des femmes dans le monde.

''L'égalité juridique totale pour les femmes n'interviendra que dans 300 ans. Ce rythme de changement est franchement insultant. La moitié de l'humanité ne peut pas attendre des siècles pour faire valoir ses droits. Nous avons besoin de l'égalité maintenant", a déclaré le chef de l'ONU dans un message marquant la Journée internationale de la femme 2024.

Les positions de leaders

Les militants s'accordent à dire que la lutte pour l'égalité et les droits des femmes est un marathon plutôt qu'un sprint. Mais tout le monde ne semble pas avancer au même rythme, ce qui accroît le risque qu'une section entraîne l'autre derrière elle.

Terryanne s'accroche au seul signe encourageant qu'elle trouve dans le monde entier : de plus en plus de femmes s'engagent à être considérées comme des égales et à faire leurs preuves, même lorsque les obstacles se dressent contre elles.

"Le Kenya est un bon exemple. Nous voyons de nombreuses femmes se lancer dans la politique, mais beaucoup d'entre elles sont éliminées avant même les élections", explique-t-elle.

"Il leur faut beaucoup d'efforts pour obtenir un ticket pour participer à une élection, même si le siège politique se trouve au plus bas de l'échelle. Ce qui est positif, c'est que les femmes sont aujourd'hui plus conscientes et plus désireuses de revendiquer des postes à responsabilité.''.

Un autre reproche concerne l'idée selon laquelle beaucoup a été fait pour l'émancipation des femmes. "Il ne faudrait pas que cela serve à étouffer davantage les efforts en faveur de l'égalité", déclare Terryanne.

