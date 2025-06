L'initiative de la Gambie en 2019 et la décision courageuse de l'Afrique du Sud en 2024 de saisir la Cour internationale de justice (CIJ) des Nations unies contre le Myanmar et Israël, respectivement, pour violation des droits de l'homme et génocide éventuel, ont braqué les projecteurs sur le continent africain.

Cette initiative n'a pas fait les gros titres au départ, mais elle a refait surface après que l'Afrique du Sud a mis en lumière les atrocités commises par Israël à Gaza.

L'Afrique du Sud a ensuite été rejointe par 52 pays, principalement du Sud, qui ont exprimé leurs préoccupations quant à l'injustice et aux privations subies par les Palestiniens sous la domination des colons israéliens.

Alors que les destructions israéliennes de vies humaines et d'infrastructures se poursuivent à Gaza, l'Afrique, continent longtemps négligé par les décideurs politiques occidentaux et l'élite des médias mondiaux, s'est affirmée avec audace.

À la suite de l'action de la CIJ, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a récemment déclaré à l'Union africaine que le continent africain était la clé de la cohésion et du progrès du Sud. Il s'agit là d'un bon présage exprimé par un observateur extérieur à l'Afrique.

En effet, l'Afrique a l'avantage d'avoir une population croissante alors que le reste du monde se contracte. Mais les pays africains doivent d'abord mettre de l'ordre dans leurs affaires. L'Afrique en tant que continent doit surmonter l'instabilité politique et les guerres civiles et s'engager sur la voie d'un développement économique et environnemental durable afin de devenir le continent qui mènera le Sud global.

La force économique

L'optimisme quant à l'avenir de l'Afrique repose souvent sur certains facteurs socio-économiques et sur son "potentiel humain".

Les entrepreneurs du monde néo-capitaliste salivent suite aux prédictions concernant la croissance démographique de l'Afrique, ne pensant qu'en termes de marchés et de profits. Dans le même temps, des économies mondialement compétitives comme la Chine et l'Inde, mais aussi l'Europe et les États-Unis, considèrent l'Afrique comme une source de main-d'œuvre bon marché et de matières premières.

Les décideurs politiques et les observateurs prêtent attention à la taille de la population et au potentiel du marché dans le monde capitaliste. Actuellement, la population cumulée du continent africain est de 1,4 milliard de personnes, soit environ 18 % de la population mondiale, avec un taux de croissance prévu de 4 % en 2024.

D'ici à 2050, le continent africain devrait compter 2,4 milliards d'habitants, soit plus d'un quart de la population mondiale. Imaginez ce scénario dans moins de trois décennies, si les pandémies, les famines ou les guerres civiles catastrophiques peuvent être tenues à distance.

D'ici 2100, l'Afrique devrait compter une population de 4,2 milliards d'habitants, juste derrière les 4,8 milliards d'habitants prévus pour l'Asie. Les régions à forte densité de population bénéficient de nombreux avantages, notamment la diversité culturelle, la croissance économique, l'augmentation de la demande de biens et de services ainsi que la rentabilité.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'Afrique subsaharienne, qui a connu une croissance globalement encourageante au cours des cinq dernières années, a également fait l'objet d'une grande attention. Ces chiffres donnent de l'espoir aux économistes et aux décideurs politiques, mais qu'est-ce que cela signifie en termes réels ?

Conditions politiques et instabilité

Si les chiffres laissent entrevoir un avenir optimiste pour l'Afrique, d'autres indicateurs incitent à la prudence. Depuis une décennie, les guerres civiles et les conflits interrégionaux ont entraîné le déplacement de plus de 40 millions de personnes sur le continent.

En République démocratique du Congo (RDC), on estime à 5,4 millions le nombre de morts depuis 1998 en raison du conflit et d'autres facteurs qui n'ont pas encore été entièrement pris en compte.

Le Soudan, qui était autrefois le "grenier à blé" de l'Afrique et le plus grand pays du continent avant sa partition en 2011, a connu une instabilité et une guerre civile constantes. En janvier 2024, on estime que 13 000 à 15 000 personnes ont été tuées autour de la capitale et dans la région du Darfour.

Les experts avertissent que le pays est en grand danger. Déjà 5,9 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 1,4 million ont fui en tant que réfugiés. En outre, quelque 25 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, avec une crise alimentaire imminente et un risque de famine", a déclaré Alex de Waal, directeur exécutif de la Fondation pour la paix dans le monde.

Alors que le monde est à juste titre scandalisé par le massacre des Palestiniens de Gaza par Israël, le Soudan requiert une attention urgente. Plusieurs autres conflits au Sahara occidental, au Sud-Soudan, en Somalie, au Mozambique et au Tchad nécessitent également une attention immédiate de la part des hommes d'État africains.

Outre la guerre, les intérêts prédateurs étrangers présents sur le continent détournent d'énormes quantités de ressources indispensables aux peuples d'Afrique vers des coffres privés et étrangers. Dans la région des Grands Lacs d'Afrique, la déstabilisation concerne dix pays, essentiellement pour des raisons liées aux ressources minières.

Les conflits interétatiques en cours, le recours à des forces mercenaires continentales et étrangères et le commerce des diamants de sang pour l'achat d'armes impliquant de graves violations des droits de l'homme constituent un ensemble de facteurs semblables à l'hydre qui doivent également être corrigés.

La crise climatique constitue également une menace majeure pour l'Afrique. Elle se situe entre de nombreux autres défis - le développement, la pauvreté, l'eau, les inondations et les conflits politiques graves - dont l'interconnexion ne fait que contribuer à la dégradation de l'environnement.

La population croissante de l'Afrique alimente une urbanisation rapide. Avec l'apparition de nouvelles villes et l'augmentation des espaces informels et périurbains, de graves menaces pour l'environnement sont à prévoir. Le bien-être et l'épanouissement de l'homme seront gravement menacés si ces facteurs ne sont pas pris en compte de manière délibérée et urgente.

Renaissance africaine

Pour tirer parti de l'optimisme de Lula, la priorité absolue est de réduire les menaces de tragédies causées par l'homme sur le continent, en particulier les tragédies environnementales.

Il faudra pour cela exploiter les énergies collectives des Africains et réduire la dépendance à l'égard de l'étranger, ce qui se traduira par un développement humain durable et une croissance répondant aux besoins du continent.

Les aspirations à la renaissance de l'Afrique existent depuis longtemps. Une renaissance n'est pas un événement ponctuel. Elle dépend en grande partie de la mobilisation des énergies et des ressources pour obtenir des résultats productifs et transformateurs. Remédier aux lacunes tout en exploitant le potentiel donnera progressivement naissance à un arc transformateur dont les sociétés africaines ont tant besoin.

Lorsque l'on parle de renaissance africaine, deux noms viennent immédiatement à l'esprit : Cheikh Anta Diop, universitaire et homme politique sénégalais décédé en 1986, et l'ancien président et homme d'État sud-africain, Thabo Mbeki. Au cours de sa présidence et des efforts qu'il a déployés après celle-ci, Mbeki a plaidé en faveur d'une renaissance africaine.

Pour ces deux dirigeants, la renaissance africaine est un appel à l'action. Le panafricanisme, la nécessité de renforcer les collaborations interétatiques africaines, l'optimisation des ressources et la libre circulation des connaissances, des ressources technologiques, humaines et artistiques à travers le continent sont des éléments essentiels à la réalisation d'une telle renaissance.

La réduction de la dépendance extérieure permettra largement aux nations africaines de donner la priorité à leurs propres besoins. Les États devraient pouvoir faire passer leurs besoins nationaux avant ceux des puissances impériales mondiales et, ce faisant, être en mesure de résister aux diktats des mastodontes financiers mondiaux.

La mise en place d'institutions panafricaines devrait être une priorité absolue. Mbeki a critiqué la gouvernance en Afrique subsaharienne. Il a notamment identifié la prolifération des comportements kleptocratiques et prédateurs au sein des élites dirigeantes africaines, qui ont privilégié le profit personnel à tout prix, comme un problème majeur méritant d'être résolu.

Il a également donné la priorité à l'éthique : la formation du caractère afin que seules les personnes intègres puissent être des agents de changement efficaces au service du peuple, selon lui. Tout le discours de renaissance de Mbeki est dirigé contre les élites, les tyrans et les dictateurs qui corrompent la société.

Une gouvernance responsable permettra une régénération économique durable. Associée à la stabilité politique et à la responsabilité, la recette de renaissance de Mbeki permettra aux peuples du continent africain de contribuer à la civilisation humaine et d'être les bénéficiaires de ces réalisations, comme l'avait prévu Diop.

Le capitalisme sévit sur l'ensemble du continent, sans que l'on puisse imaginer d'autres solutions. Il existe une prise de conscience de la nécessité de préserver l'habitat vierge d'un continent en grande partie intact pour les générations futures, tout en offrant à ses habitants les possibilités de développement humain dont ils ont tant besoin, dans le cadre d'un avenir environnemental durable.

Une renaissance africaine doit faire la différence, d'abord pour ses habitants, puis pour le monde. La richesse de la diversité des peuples, des langues, des cultures, des traditions et des pratiques religieuses du continent sont ses atouts.

Le romancier nigérian Chinua Achebe l'a souligné à sa manière lyrique lorsqu'il a évoqué la nécessité de conserver et de chérir "l'ancienne dignité" et de ne pas tout perdre au profit des pratiques modernes et immédiatement gratifiantes.

Dans "Hopes and Impediments : Selected Essays", Achebe partage l'œuvre de l'écrivain guinéen Camara Laye. Laye a écrit sur le rythme plus lent de la vie villageoise par rapport à l'agitation de la ville.

Si l'avenir de l'Afrique peut préserver ses récits historiques de dignité, ses profondeurs de réflexion et la pensée complexe ancrée dans ses diverses cultures, alors le continent a déjà investi dans un capital humain unique que peu de rivaux peuvent surpasser. - Camara Laye

En observant les villageois, Laye a déclaré : "En toute chose, j'ai remarqué une dignité qui faisait souvent défaut dans la vie urbaine... ils ne parlaient toujours qu'après mûre réflexion, et parce que la parole elle-même était une affaire des plus sérieuses".

Au cours de la dernière décennie, au moins deux nations africaines ont donné la priorité à la dignité humaine - un enseignement éthique essentiel dans les traditions religieuses et les mythologies africaines - afin de mobiliser le monde pour qu'il assume la lourde responsabilité de préserver la dignité et la justice à Gaza et ailleurs.

Plus que jamais, le continent africain a besoin de ces dons pour assurer son propre avenir durable.

Auteur: Ebrahim Moosa, professeur Mirza de pensée islamique et de sociétés musulmanes, Keogh School of Global Affairs (université de Notre Dame, Indiana, États-Unis).

