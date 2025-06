“Alors que nous maintenons notre solidarité avec l'Ukraine, nous continuerons de nous engager pour mettre fin au conflit par une paix équitable, fondée sur le dialogue”, a affirmé Erdogan lors d'une conférence de presse tenue avec Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, à Istanbul.

Le Président turc a également exprimé ses condoléances pour les citoyens ukrainiens ayant perdu la vie depuis le début du conflit il y a deux ans. Erdogan a ajouté avoir discuté "en profondeur" des récentes évolutions de la guerre avec Zelensky.

Il a souligné que les répercussions négatives du conflit s'aggravaient, tant à l'échelle régionale que mondiale, notamment en Ukraine.

“Aucune démarche diplomatique significative n’a été entreprise qui pourrait rivaliser avec les négociations que nous avons initiées à Istanbul en mars 2022 pour l’établissement de la paix”, a déclaré Erdogan.

“Depuis le début, nous avons apporté et continuerons d’apporter notre plein soutien pour que le conflit se termine par la négociation”, a-t-il ajouté, précisant qu’Ankara est disposée à organiser un sommet de paix auquel la Russie serait également conviée.

Sécurité de navigation

Le président turc a également abordé la question de la stabilité dans la mer Noire, y compris les corridors d’exportation et la sécurité de la navigation.

Erdogan a mentionné que l'Initiative céréalière de la mer Noire a permis l'acheminement de près de 33 millions de tonnes de céréales aux populations dans le besoin, évitant ainsi une crise alimentaire mondiale. Il a réaffirmé la volonté d'Ankara d’y contribuer autant que possible.

Il a, en outre, souligné l'importance cruciale pour l'Ukraine de parvenir à une autosuffisance économique et à une sécurité renforcée dans l'avenir.

Le président turc a réitéré son soutien à l’intégration de l’Ukraine au sein des institutions euro-atlantiques, soulignant la stabilité du commerce bilatéral entre les deux pays malgré le contexte de guerre. Les deux nations se sont engagées à porter leur volume d'échanges commerciaux à 10 milliards de dollars.

“L'entrée en vigueur rapide de l'accord de libre-échange avec l'Ukraine dynamisera sans aucun doute nos relations”, a-t-il fait savoir.

Évoquant la présence continue des entreprises turques en Ukraine malgré les défis posés par le conflit, il a assuré que la Turquie apporterait un “soutien ferme” à la reconstruction de l'Ukraine.

La Turquie, saluée sur la scène internationale pour son rôle de médiateur unique entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à maintes reprises à la cessation des hostilités par la voie du dialogue.

Les initiatives de paix turques ont déjà porté leurs fruits, comme en témoigne l'accord sur le blé conclu en juillet 2022 et les échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. La Russie n'a cependant pas prolongé cet accord après juillet 2023, invoquant des restrictions sur ses exportations de céréales.

La Turquie a initialement facilité une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine dans la ville méditerranéenne d'Antalya en mars 2022.

Les Tatars de Crimée

Erdogan a également souligné l'importance de la communauté des Tatars de Crimée en Ukraine, affirmant qu'elle constitue un pilier de l'amitié entre les deux pays. Les Tatars de Crimée, “partie intégrante de l'Ukraine, se battent avec acharnement pour la restauration de l'intégrité territoriale du pays.

Il a remercié Zelensky pour ses efforts visant à garantir les droits des Tatars de Crimée et à renforcer leur statut autonome, assurant qu’Ankara continuera de soutenir cette communauté.

“Résultats humanitaires significatifs”

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a, pour sa part, souligné que son pays avait réalisé d'importants progrès humanitaires concernant la libération de citoyens ukrainiens détenus en Russie, grâce au soutien actif de la Turquie.

Zelensky a exprimé sa profonde gratitude envers le président Erdogan et le peuple turc pour leur appui “indéfectible” à l'Ukraine, notamment en ce qui concerne sa lutte pour maintenir son intégrité territoriale, sa souveraineté et son indépendance.

Zelensky a fait part de sa satisfaction après une rencontre qu'il a qualifiée de très productive et cordiale avec Erdogan, durant laquelle il a remis une liste de prisonniers ukrainiens, y compris de nombreux Tatars de Crimée, actuellement détenus par la Russie.

“Nous devons les libérer tous, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, ainsi que ceux capturés en défendant leur peuple”, a insisté Zelensky.

Il a également indiqué qu’Erdogan et lui avaient accordé une attention particulière à sa proposition de formule de paix, et qu'il avait informé le président turc des préparatifs en vue du sommet de paix prévu en Suisse plus tard cette année.

“Le rôle particulier de la Turquie justifie pleinement la présence de votre leadership au sommet de la paix et dans l'effort collaboratif international pour l'application complète de la formule de paix”, a-t-il affirmé.

En ce qui concerne les relations bilatérales, le président ukrainien a révélé que des discussions approfondies avaient eu lieu sur la coopération dans le domaine de la défense.

Zelensky, qui s'est également entretenu avec des représentants du secteur économique turc, a affirmé que l'Ukraine était “prête à progresser vers la mise en œuvre rapide et efficace des projets discutés”, les considérant comme essentiels pour renforcer les liens entre les deux nations.

Il a ajouté que les deux pays collaboraient sur la production conjointe d'armes et de munitions, un projet qu'il qualifie de “stratégique”.

La sécurité alimentaire a également été au cœur des discussions, mettant en lumière l'importance stratégique de la région de la mer Noire.

“Notre corridor fonctionne efficacement, permettant le passage de nombreux navires. Je suis convaincu que nous pouvons intensifier nos efforts. Plus de 30 millions de tonnes de céréales ont déjà transité par ce corridor”, a-t-il déclaré.

Signature d'un accord turco-ukrainien pour le partage d'informations électroniques

Zelensky est arrivé en Turquie vendredi dans la journée accompagné d'une délégation incluant le ministre de la Défense, Rustem Umerov.

Lors de cette visite, Omer Bolat, ministre turc du Commerce, et Umerov ont signé un accord visant à établir un “Système de Partage d'Informations Électroniques pour les Marchandises et les Véhicules de Transport”.

“Cet accord va simplifier et dynamiser notre commerce et nos échanges de transport”, a annoncé Bolat sur X.

Il a ajouté que “cela devrait contribuer de manière significative à augmenter le volume des échanges commerciaux”

Bolat a également mis en avant que, malgré les circonstances de guerre, les relations commerciales et économiques entre les deux pays, non seulement, continuent de se développer, mais devraient également se renforcer avec la mise en application de l'Accord de Libre-Échange.

