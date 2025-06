Des bandits présumés ont enlevé une dizaine d'élèves d'une école coranique et une femme dans le nord-ouest du Nigeria, selon un responsable de l'établissement.

Une bande d'hommes armés a pris d'assaut Gidan Bakuso, une ville isolée dans la zone du gouvernement local de Gada, dans l'État de Sokoto, tôt samedi, a déclaré Liman Abubakar, un habitant de la ville.

M. Abubakar, qui est le directeur de l'école islamique, a déclaré que les assaillants ont tiré des coups de feu sporadiques, tuant un habitant et enlevant les élèves qui s'enfuiyaient.

Il a ajouté que 15 élèves manquaient à l'appel après l'incident

Le porte-parole de la police, Ahmad Rufai, a cependant déclaré à Anadolu que les autorités n'avaient pas encore déterminé le nombre de personnes enlevées.

"Nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes enlevées. Nous avons déployé notre équipe tactique dans la région pour savoir comment cela s'est passé afin de pouvoir agir immédiatement", a-t-il déclaré.

Les enlèvements se multiplient au Nigeria depuis le mois de janvier. Plus de 400 femmes et enfants ont été enlevés lors de deux attaques distinctes contre des écoles et des personnes déplacées à l'intérieur du pays au cours de la semaine dernière dans le nord du pays.