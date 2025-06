Le directeur de la communication de Turquie, Fahrettin Altun, a critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ses tentatives de "dissimuler ses crimes".

Altun a indiqué samedi dans un message publié sur son compte X qu'aucune désinformation ne pourrait dissimuler les atrocités historiques commises contre des civils innocents sous la direction de Netanyahu, le qualifiant de honte pour son pays.

"Netanyahu recommence, s'en prenant à notre pays pour dissimuler ses crimes. Aucun mensonge, désinformation et tromperie ne peuvent dissimuler les massacres historiques qu'il a commis contre des civils innocents. L'histoire l'a déjà jugé comme l'homme le plus désastreux dirigeant pour cette région ainsi que pour son propre pays", a écrit Altun.

Le directeur turc a établi un contraste entre les dirigeants qui donnent la priorité à la paix et à la prospérité, citant le président Recep Tayyip Erdogan comme une figure exemplaire travaillant sans relâche pour améliorer la vie des citoyens et favoriser de bonnes relations avec les voisins, et ceux qui sacrifient les valeurs universelles pour des fins politiques.

Il a souligné l'engagement d'Erdogan en faveur de la vérité et de la justice sur la scène mondiale, reconnaissant la responsabilité historique qui accompagne le leadership.

Netanyahu est un “leader totalement raté”

Fahrettin Altun a également accusé les dirigeants comme Netanyahu de sacrifier les valeurs universelles et la décence pour des fins politiques égoïstes, aboutissant ainsi à des projets visant à détruire des vies et à perpétuer l’injustice.

Malgré un soutien à l’échelle mondiale envers la politique de Netanyahu, Altun prédit un héritage terni pour le dirigeant israélien, affirmant que l'histoire se souviendra de lui comme d'un “leader totalement raté”, responsable de l'anéantissement des espoirs de paix dans la région.

Exprimant son inquiétude quant au sort des Palestiniens, le directeur turc a réitéré l'opposition de la Turquie à la politique de Netanyahu, promettant une opposition sans faille aux mensonges, à la tromperie et aux tentatives visant à changer le discours.

