Le Maroc a banni la distribution d'un magazine français contenant des caricatures jugées offensantes pour le prophète Mohamed, a déclaré une source gouvernementale à Anadolu.

La source, qui n'a pas souhaité être nommée, a déclaré que l'interdiction a été imposée au dernier numéro du magazine Marianne, daté du 29 février.

Il a ajouté que ce numéro "ne sera pas autorisé à être distribué dans toutes les régions du royaume parce qu'il contient des caricatures offensantes pour le Prophète".

Prétexte de liberté

La loi sur la presse et la publication permet aux autorités marocaines d'interdire la distribution de publications étrangères si elles contiennent des insultes à la religion islamique, a-t-il déclaré.

L'article 31 de la loi sur la presse et l'édition stipule que "l'autorisation ne peut être accordée pour la distribution de journaux et de magazines étrangers s'ils contiennent des insultes à l'égard de la religion islamique".

Des magazines et des journaux français et d'autres pays occidentaux publient des caricatures jugées offensantes pour le prophète sous le prétexte de la liberté d'expression, ce qui suscite un mécontentement et des protestations généralisés dans les mondes arabe et islamique.

