Le parti au pouvoir au Rwanda a choisi samedi le président Paul Kagame comme candidat à l'élection de juillet, ouvrant la voie à une compétition dont on s'attend largement à ce que le dirigeant de longue date soit reconduit dans ses fonctions pour un quatrième mandat de sept ans.

M. Kagame, âgé de 66 ans, dirige ce pays depuis des décennies et a remporté les élections de 2003, 2010 et 2017, avec plus de 90 % des voix.

La candidature de M. Kagame n'a pas été contestée lors du congrès du Front patriotique rwandais qui s'est achevé samedi, a déclaré le parti.

Le seul adversaire connu de M. Kagame dans le scrutin de juillet est le chef du Parti vert de l'opposition, Frank Habineza.

Le député de 47 ans n'a obtenu que 0,45 % des voix lors de l'élection de 2017, arrivant en troisième position dans les sondages.

Autres candidats

Un autre challenger potentiel de Kagame, Victoire Ingabire, leader du mouvement non enregistré Dalfa Umurunzi (Développement et liberté pour tous), est exclu de la course à la présidence en raison d'une condamnation passée.

Une décision de justice sur la question de savoir si elle sera autorisée à se présenter à l'élection présidentielle est prévue pour le 13 mars.

Le Rwanda organisera les élections présidentielles et parlementaires le 15 juillet, le gouvernement ayant décidé l'année dernière de synchroniser les dates des scrutins.

Vingt-quatre femmes parlementaires, deux représentants de la jeunesse et un représentant des handicapés rwandais seront choisis par les collèges et comités électoraux le 16 juillet.

Les candidats pourront faire campagne du 22 juin au 12 juillet, selon le calendrier électoral.

